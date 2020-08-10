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Как не облысеть: причины выпадения волос

Как не облысеть: причины выпадения волос
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
В 95% случаев причины облысения бывают связаны с гормональным дисбалансом, обусловленным наследственными факторами. Поэтому риск начать терять волосы в раннем возрасте значительно выше у тех людей, чьи родственники ранее сталкивались с этой проблемой.

Помимо гормональных сбоев, ранняя андрогенная алопеция может появиться под влиянием генетических факторов и от воздействия ультрафиолетового излучения. Об этом рассказала дерматовенеролог Анфиса Лепехова.

По словам эксперта, долгое пребывание на солнце повреждает кутикулу и структуру волоса. К фолликулам не поступают необходимые питательные вещества, волосок теряет эластичность и со временем заметно истончается.

Чтобы этого не произошло, Анфиса Лепехова советует избегать стайлинговых средств на спирту, пользоваться солнцезащитной продукцией для волос, комбинировать ее с масками, сыворотками и муссами. Главный сторонник здоровья волос - головной убор.

Самые эффективные продукты против выпадения волос

Врач отмечает: ранним считается облысение, симптомы которого появляются до 30 лет. При возникновении первых признаков андрогенной алопеции нужно незамедлительно обследоваться у специалистов: трихолога, эндокринолога и терапевта.

Кроме выпадения волос, гормональные сбои чреваты бесплодием, ожирением, инсулинорезистентностью, метаболическим синдромом, болезнями сердечно-сосудистой системы.

Ранее мы писали о том, что стоит между Вами и шикарной шевелюрой.

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Волосы, Облысение.

Автор:

Телеграф
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