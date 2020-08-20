Детокс печени: очищаемся сезонными овощами и фруктами

Самочувствие человека во многом зависит именно от здоровья печени. Железа отвечает за выведение, нейтрализацию токсинов, если она барахлит, кровоток загрязняется продуктами распада жизнедеятельности.

Печень обеспечивает детоксикацию, избавляя нас от продуктов распада, токсинов. В этом биохимическом процессе задействовано множество ферментов.

Чтобы понять, что печень не в порядке, нужно прислушаться к своему самочувствию. Ведь орган до последнего может никак не показывать свои "болячки". Если беспокоят боли после жирной пищи, метеоризм, горечь во рту, варикоз, необычная сыпь на теле, плохое пищеварение, аллергия, стремительно падает зрение, отсутствует половое влечение - проверьте печень.

Принято думать, что печень страдает только у алкоголиков. К сожалению, по ней "бьет" многое: гормональные таблетки, дефицит белка в рационе, бесконтрольный прием БАДов, отсутствие здорового питания, прием жаропонижающих и антибиотиков.

Чтобы помочь органу, нужно минимизировать потребление рафинированного жира, животных жиров. И налегать на овощи, фрукты: кабачок, тыква, дыня, морковка, лимоны, апельсины, сухофрукты, яблоки, свекла, абрикосы, груши, листовая зелень, капуста всех видов, ягоды с кислым вкусом.

Полезен для печени ежедневный напиток с куркумой. Из биологически активных добавок для оздоровления печени обычно назначают расторопшу, корень лопуха, лецитин, Омега-3, пектин. Перед приемом любых БАДов необходимо проконсультироваться со специалистом.

Как сообщалось ранее, медики перечислили признаки большого количества токсинов в печени.