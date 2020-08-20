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Поможем нашим волосам: полезные продукты для поддержания здоровья локонов

Поможем нашим волосам: полезные продукты для поддержания здоровья локонов
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua
Все мы знаем полезные продукты для волос. Да, это рыба, яйца, печень, льняное масло и орехи. Ну, и кто у нас много ест орехов или каждый день включает в меню дары моря? Да никто почти, причины при этом могут быть разными, начиная с обычной лени, заканчивая нежеланием набирать вес, из-за якобы, вредных жиров.

Часто говорят и пишут, что диета для похудения испортила волосы, а причина данного явления — в дефиците полезных жиров и белков, что и приводит к тому, что волосы пересушиваются, ломаются и, в конечном итоге, начинают выпадать.

Если коротко, для преодоления этой ситуации полезна любая диета с 1 г жира на 1 кг веса минимум, еще лучше будет если в этой диете будет удовлетворяться норма по белку. Не лишними для улучшения внешности будут и продукты, богатые витаминами В и клетчаткой, по причине того, что помогают поддержать хорошее состояние кожи головы.

Полезные продукты для волос — источники жиров

Тут можно перечислить как насыщенные, так и ненасыщенные жиры. Следует помнить, что в здоровом рационе количество насыщенных жиров должно быть не менее 10% от общего количества липидов. В общем-то, это несложно подсчитать для себя если знать свой вес.

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Сливочное масло

Главная «жертва» всех диет и попыток похудеть, исключается из рациона практически всеми, сразу и чуть ли не навсегда. Между тем, жиры сливочного масла в небольших количествах не так уж ужасны, напротив, они помогают повысить эластичность кожи, и улучшить состояние волосяных фолликулов. Так что чайная ложка тут и там может стать залогом нормального состояния шевелюры.

Кокосовое масло

Растительный источник насыщенных жиров и МСТ, хорош еще и высоким содержанием витаминов А и Е, а они являются самой сильной антиоксидантной парой в рационе современного человека. Продукт не только подавляет аппетит, что полезно на диете, но и способствует полноценному питанию корней волос. Подходит и для масок, местного ухода, и питательных обертываний, правда, исключительно для сухой кожи головы.

Масло черного тмина

Это уже источник ненасыщенных жиров, богатый антиоксидантными витаминами. Благодаря интересному вкусу нравится многим людям. Но его можно не только добавлять в салат, но и нанести на корни волос. Эффект получается как от репейного масла.

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Льняное масло и семена льня

Если кому-то не хочется добавлять льняное масло в рацион, есть капсулы с этим продуктом. Они помогают полностью удовлетворить дефицит жиров, и способствуют оздоровлению в целом. А вот питье стакана воды со столовой ложкой льняного семени утром перед завтраком не только способствует очищению кишечника, ускоряет процессы снижения веса, но и улучшает состояние волос. Семена льна помимо полезных жиров содержат еще и кальций, и он способствует укреплению корней и самого «тела» волоса.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Волосы, Польза.

Автор:

Телеграф
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