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Такая вкусная, и такая вредная: почему колбаса не полезна для организма

Такая вкусная, и такая вредная: почему колбаса не полезна для организма
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
По правде говоря, причин игнорировать колбасу гораздо больше, чем причин ее любить.

Почему лучше отказаться от употребления колбасы, в своем Instagram-аккаунте рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Специалист отмечает: сейчас при производстве продукта используются мясо, специи довольно неплохого качества. Вредным колбаску делают нитраты, добавляемые в фарш, чтобы не "цеплялись" вредные микробы, в том числе вызывающие ботулизм.

По словам специалиста, сами нитраты безвредны для человека, но, попадая в организм, они вступают в реакцию с белками, в результате чего образуются опасные вещества - конечные продукты гликирования. Они повышают риск возникновения онкологии, сахарного диабета, болезней сердца, сосудов, провоцируют ожирение, что приводит к сокращению продолжительности жизни.

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Некоторые производители и продавцы утверждают: существует органическая колбаса без нитратов. Зухра Павлова убеждена: это заблуждение. Чтобы предупредить ботулизм, фарш насыщают особой культурой бактерий, синтезирующих огромный объем нитратов. В итоге "безопасная" колбаска может стать таким же источником серьезных заболеваний, как и дешевые аналоги.

Эндокринолог напомнила: красное мясо вредит организму в двух случаях - в жареном виде и в виде колбасных изделий. Приготовленное другими способами, оно представляет собой безопасный и даже полезный продукт.

Ранее мы писали о том, кому можно кушать "вредные" чипсы.

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Свойства, Колбаса.

Автор:

Телеграф
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