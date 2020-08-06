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Можно, но немножко: кому можно кушать "вредные" чипсы

Можно, но немножко: кому можно кушать "вредные" чипсы
Обновлено 22:11 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Врач-диетолог объяснил о свойствах картофельных чипсов и рассказал, кому можно и нельзя употреблять в пищу не очень полезный продукт.

Если употреблять чипсы "с умом", организму они не навредят. Об этом в интервью радио Sputnik сказал диетолог Иван Алименко.

Эксперт отмечает: этот продукт не стоит есть гипертоникам из-за большого количества соли, больным с атеросклерозом из-за холестерина, а также страдающим ожирением ввиду его большой калорийности.

Людям с этими заболеваниями могут навредить даже продукты, которые считаются полезными. Например, между маленькой упаковкой чипсов и большим объемом фруктов человек выберет последнее, но в итоге лишняя фруктоза "выльется" в висцеральный жирок на животе.

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Если решили полакомиться чипсами, главное не объедаться ими, уверен диетолог. Если употреблять продукт маленькими порциями, особого вреда не будет.

Иван Алименко заметил: учитывая выгодную стоимость, многие люди отдают предпочтение большим упаковкам и поглощают их "вредное" содержимое. Поэтому эксперт призывает обращать внимание на мини-упаковки "условно вредных" продуктов.

Как сообщалось ранее, диетологи западного журнала Health Affairs назвали все причины, по которым картофельные чипсы, мимо которых трудно пройти в супермаркете, грозят нам не только набором лишнего веса, но и серьезными заболеваниями организма.

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Чипсы, Свойства, Польза.

Автор:

Телеграф
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