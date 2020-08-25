Скачать
Вторник, 25.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики единожды нарушали "тишину"
Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов по итогам финала с ПСЖ
Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов по итогам финала с ПСЖ
СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch
СМИ: Nintendo готовит улучшенную Switch

Изобилие витаминов: как употребление авокадо может изменить Вашу жизнь

Изобилие витаминов: как употребление авокадо может изменить Вашу жизнь
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Врачи отмечают, что этот полезный фрукт поможет укрепить сердце и убьет "вредный" холестерин.

Самая главная ценность этого маслянистого фрукта с непримечательным вкусом — это изобилие витаминов, минералов и полезных для человеческого организма кислот. Все эти элементы являются мощным оружием против таких серьезных заболеваний как рак, создавая барьер свободным радикалам, защищая клетки и выводя токсины; они вытесняют «плохой» холестерин, очищая сосуды и улучшая работу сердца.

Авокадо улучшает пищеварение, избавляет от запоров, улучшает зрение и снижает уровень сахара в крови. В авокадо содержатся мононенасыщенные жиры, которые расщепляют вредные насыщенные жиры и не дают им осесть на талии в виде лишних килограммов вопреки расхожим страхам о вредной для фигуры калорийности авокадо.

Конечно, все хорошо в меру, и если употреблять авокадо в небольших количествах регулярно, то можно продлить молодость благодаря содержанию в нем витаминов А и Е, так необходимых нашей коже. Полезен авокадо и для мужской силы, делая сперматозоиды живучими и повышая их выработку. Беременным женщинам авокадо не менее полезен, он предотвращает развитие врожденных пороков плода благодаря высокому содержанию в этом фрукте фолиевой кислоты.

Дает эффект похудения: как избежать набора лишнего веса с помощью яиц

Важен авокадо и для рациона ребенка, так как он улучшает мозговое кровообращение, облегчая процесс обучения, и способствует усвоению кальция в организме, укрепляя кости. Именно поэтому авокадо стоит добавлять в свой рацион и пожилым людям.

Одним словом, авокадо — просто находка для тех, кто заботится о своем здоровье. Во всем мире кулинары разрабатывают все больше интересных рецептов, которые позволяют делать блюда из авокадо вкусными и разнообразными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сердце, Питание, Авокадо, Фрукт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вирус коварный. Меня поразила его скорость": украинская телеведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом
02 Такая вкусная, и такая вредная: почему колбаса не полезна для организма
03 Жара и грозы: какие регионы зальет дождями
04 "Океан Эльзи" и "Бумбокс" не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню независимости
05 Климкин о ситуации в Беларуси: Венесуэла в центре Европы и рядом с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Верховном суде Беларуси отказались обжаловать результаты выборов
В Верховном суде Беларуси отказались обжаловать результаты выборов
Криклий: В украинские поезда возвращается охрана
Криклий: В украинские поезда возвращается охрана
В УЗ запустили еще один региональный поезд: детали
В УЗ запустили еще один региональный поезд: детали
Звезда &quot;Квартала 95&quot; подхватила коронавирус
Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь