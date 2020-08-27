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Усиливают чувство тревожности: от каких продуктов стоит отказаться

Усиливают чувство тревожности: от каких продуктов стоит отказаться
Обновлено 19:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Тревожные расстройства встречаются намного чаще, чем может показаться на первый взгляд. При этом триггером могут выступать не только определенные события, но даже предпочтения в еде.

Если вы испытываете проблемы с тревожностью, попробуйте исключить из своего рациона эти продукты.

Простые углеводы

Белый хлеб, рис, макароны, сделанные не из цельного зерна, содержат рафинированный сахар, который не только опасен для здоровья, но и для настроения. Рафинированный сахар приводит к резкому выбросу глюкозы в кровь и такому же резкому ее падению, что связано с тревожностью.

Шоколад

Казалось бы, шоколад помогает бороться с плохим настроением, но не все так просто. В нем содержится сахар и кофеин, которые в совокупности могут запустить неприятную реакцию. Ученые рекомендуют заменить его на что-то белковое с небольшим количеством жира, например, на греческий йогурт, добавить сладости которому можно с помощью фруктов и ягод.

Привычки, убивающие нашу печень

Соусы

Готовые соусы, вроде кетчупа или салатных заправок здорово выручают, когда не хочется тратить лишнее время на их приготовление. Но одновременно с этим большинство из них содержит много сахара, о негативном влиянии на тревожность которого уже упоминалось выше.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты.

Автор:

Телеграф
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