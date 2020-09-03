Вкусно и очень полезно: веские причины начать есть сливы

Вряд ли Вы догадываетесь, сколько полезных свойств имеют сливы. Мы готовы раскрыть Вам некоторые тайны этого сочного плода.

Сейчас на рынках и в магазинах активно продают сливы, а это значит, что тебе стоит воспользоваться случаем и приобрести хотя бы 300 грамм. И вот почему:

Сливы укрепляют сердце и кости

Улучшают пищеварение

Снижают уровень холестерина в крови;

Улучшают кожу. Действуют как омолаживающее средство;

Способствуют усвоению железа

Очищают организм от избытка воды и соли;

Укрепляют печень;

Улучшают кровообращение и зрение;

Повышают аппетит;

Нормализуют нервную систему

Помогают при гипертонии и атеросклерозе;

А также сливы содержат в себе витамины Е и А, которые полезны для кожи, волос и ногтей. Кроме того, имеют калий, натрий, магний, фосфор, кальций, цинк, железо, йод, марганец и медь.

Сколько можно съедать в день слив?

Желательно не злоупотреблять сливами. Съедай в день примерно 4-6 штук. Этого будет достаточно, чтобы насытить организм полезными вещества. И важно есть их в сезон.

Не рекомендуется употреблять сливы: людям с сахарным диабетом, с повышенной кислотностью в желудке, при гастрите, склонности к диарее, ревматизме, женщинам в период грудного вскармливания и тем, кто планирует похудеть.