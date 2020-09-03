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Опасны ли судороги во сне: объясняет врач-сомнолог

Опасны ли судороги во сне: объясняет врач-сомнолог
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Многие люди жалуются на короткие судороги, которые беспокоят их в процессе засыпания. Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, стоит ли опасаться этого явления и в каких случаях стоит обратиться к врачу.

По словам эксперта, непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания - явление абсолютно нормальное.

В профессиональных кругах оно называется миоклония и встречается у множества людей. С точки зрения неврологии - это не болезнь и бороться с ней не надо: "Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называется миоклония. Это одно или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня. Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит. Одна-две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияет".

Царева подчеркнула, что не нужно путать миоклонию с синдромом беспокойных ног, который характеризуется напряжением, вызывающим нестерпимое желание совершать движения. Данный синдром возникает в состоянии покоя вечером или ночью. Причиной, спровоцировавшей его, может стать неправильное питание: "Это может особенно проявиться, если человек на фоне стресса пьет много кофеина. Чай, кофе, шоколад и энергетики на ночь могут провоцировать двигательную активность, поскольку кофеин влияет на рецепторы, которые за это отвечают. Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень".

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Однако если изменения в рационе не помогают, а сокращение мышц происходит больше одного-двух раз, то это уже признак болезни: "Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическим заболеванием или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс".

Ранее мы писали об упражнениях и продуктах, которые помогут избавиться от судорог конечностей.

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Все по теме:

Сон, Судороги, Миоклония.

Автор:

Телеграф
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