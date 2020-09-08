Против рака, судорог и воспалений: чем хороша кинза

Исследование показало, что кинза активирует определенные калиевые каналы в мозге, что помогает предотвратить судороги. Кинза - это трава, которая обычно используется в традиционной медицине.
"В дополнение к противосудорожным свойствам, кинза также обладает противораковыми, противовоспалительными, [противогрибковыми], антибактериальными, кардиозащитными, желудочными и обезболивающими эффектами".
Борется с раком
В исследовании было обнаружено, что экстракт листьев кинзы может снизить экспрессию определенных генов, связанных с раком, что привело к тому, что клетки рака простаты стали менее инвазивными. Было обнаружено, что экстракты стебля, корня и листьев кинзы обладают противораковым действием против клеток рака груди человека.
Уменьшает воспаление
С другой стороны, семена кориандра могут помочь облегчить боль и воспаление. Было обнаружено, что экстракт семян кориандра оказывает значительное обезболивающее действие на мышей и помогает облегчить мигрень у людей.
Убивает микробы
Кинза также обладает антимикробными свойствами, которые помогают лечить инфекции. Фактически, тот же метаболит противосудорожного средства, додеценал, считается эффективным против сальмонеллы. Между тем, семена кориандра помогают бороться с бактериями, вызывающими инфекции мочевыводящих путей.