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Источник витаминов, минералов и растительных аналогов антибиотиков: полезные свойства сока калины

Источник витаминов, минералов и растительных аналогов антибиотиков: полезные свойства сока калины
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Обычно сок калины применяется для лечения кашля и простудных заболеваний. Средство относится к народным, но медики не считают его полностью бесполезным. Продукт может быть очень полезным при различных заболеваниях.

Сок калины содержит фитонциды – растительные аналоги современных антибиотиков. Эти вещества борются с вирусами и бактериями. Калину, поэтому используют для лечения различных вирусных и бактериальных инфекций:

  • соком полощут рот при воспалениях десен, болях в горле, стоматитах. Он не лечит сами зубы, но помогает снять воспаление десен, и болевые ощущения. Полоскание не может заменить визит к стоматологу, но иногда позволяет «дотянуть» до него относительно без боли;

  • сок калины пьют при ангинах и фарингитах, причем он действует не только как антисептик, но и как общеукрепляющее средство, снимающее отеки с носоглотки, укрепляющее иммунитет, и помогающее организму победить инфекцию;

  • продукт иногда наносят на фурункулы, гнойники и другие очаги кожных заболеваний. Антисептические свойства помогают предотвратить размножение бактерий.

Сок калины богат эфирными маслами, что позволяет ему быть достаточно часто используемым компонентом для домашних масок. Воздействие эфирных масел и дубильных веществ на кожу – комплексное. Обычно это помогает избавиться от воспалений, акне, и улучшить состояние жирной кожи. Рекомендуют даже протирать лицо перед умыванием соком, для уменьшения размера пор. Протерев лицо, следует подождать около 15 минут, и затем умыться прохладной водой.

Сок калины служит и основной для масок для волос. Он помогает бороться с жирной себореей, придает волосам блеск, объем и силу. Сок наносят на корни, и распределяют по всей длине, оставив маску на полчаса-час перед мытьем. Для мытья в этом случае лучше использовать мягкий шампунь, с минимумом химических компонентов, а то и травяные отвары и яичные желтки.

Продукт является хорошим источником витамина А – мощного антиоксиданта, важного для здоровья и красоты кожи, а также для здоровья глаз. Часто советуют пить по 70 мл сока за полчаса до еды, чтобы удовлетворить потребность в витаминах и минералах.

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Сок калины – хороший источник витаминов Е и С, также известных как антиоксиданты. Благодаря своему витаминному составу он помогает укрепить иммунную систему, и противостоять простудным заболеваниям.

Кроме того, горечи сока калины помогают стимулировать выделение желудочного сока, улучшают пищеварение, ускоряют перистальтику. Употребление сока перед едой, особенно перед приемами пищи, богатыми белком, позволяет улучшить состояние здоровья ЖКТ.

Сок обладает мягким спазмолитическим и мочегонным эффектом. Народная медицина советует применять его вместе с настойкой брусничного листа при циститах, и различных воспалительных заболеваниях, связанных с выделительной системой.

Употребление сока калины часто рекомендуют и при воспалениях придатков, а также при эндометриозе. Сок, конечно, не лечит, но помогает улучшить состояние, в целом, укрепляя иммунитет.

Полезен сок для детского питания, он служит хорошей профилактикой авитаминозов.

Сок калины с мякотью или сок-пюре – хороший источник клетчатки, и средство, улучшающее состояние микрофлоры.

Сок и пюре калины используются для омолаживающих масок для кожи лица и шеи, часто вместе с жирными сливками или оливковым маслом, что повышает эффективность таких компонентов, как витамины А и Е.

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Фруктовые кислоты сока также обладают отбеливающими свойствами, поэтому соком советуют пользоваться в косметических целях всем, кто хочет избавиться от веснушек.

Регулярное употребление сока калины способно снизить уровень сахара в крови, и может помочь диабетикам. Кроме того, продукт рекомендуется для питания гипертоников и людей с повышенным уровнем «плохого» холестерина. Сок снижает давление и позволяет постепенно улучшить показатели крови по холестерину.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Калина.

Автор:

Телеграф
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