Пользу мармелада опровергли: что не так с продуктом

Диетологи опровергли пользу популярной сладости.

При изготовлении мармелада, как и многих кондитерских изделий, в больших количествах используется сахар. Об этом рассказал диетолог Филипп Кузьменко.

Специалист отметил: в заблуждение вводит тот факт, что продукт производится на основе соков, пюре из фруктов. Но по факту он мало чем отличается от конфет. Поэтому рекомендуется не включать это лакомство в рацион детей, лучше кормить их полезными продуктами, которые не приведут к ожирению.

Многие ошибочно считают, что природные углеводы при прессовании становятся низкокалорийными, по энергетической ценности не превышают калорийность натуральных фруктов. Филипп Кузьменко поясняет: чтобы "набрать" количество калорий, содержащихся в небольшом кусочке мармелада, нужно съесть 3-4 яблока.

При этом, отмечает специалист, польза их не соизмерима: в мармеладе отсутствуют клетчатка, витамины, содержащиеся в яблоках. Поэтому, если хотите побаловать детей, отдавайте предпочтение свежим фруктам, а не мармеладу.