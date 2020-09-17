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Пользу мармелада опровергли: что не так с продуктом

Пользу мармелада опровергли: что не так с продуктом
Обновлено 22:47 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Диетологи опровергли пользу популярной сладости.

При изготовлении мармелада, как и многих кондитерских изделий, в больших количествах используется сахар. Об этом рассказал диетолог Филипп Кузьменко.

Специалист отметил: в заблуждение вводит тот факт, что продукт производится на основе соков, пюре из фруктов. Но по факту он мало чем отличается от конфет. Поэтому рекомендуется не включать это лакомство в рацион детей, лучше кормить их полезными продуктами, которые не приведут к ожирению.

Многие ошибочно считают, что природные углеводы при прессовании становятся низкокалорийными, по энергетической ценности не превышают калорийность натуральных фруктов. Филипп Кузьменко поясняет: чтобы "набрать" количество калорий, содержащихся в небольшом кусочке мармелада, нужно съесть 3-4 яблока.

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При этом, отмечает специалист, польза их не соизмерима: в мармеладе отсутствуют клетчатка, витамины, содержащиеся в яблоках. Поэтому, если хотите побаловать детей, отдавайте предпочтение свежим фруктам, а не мармеладу.

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Мармелад.

Автор:

Телеграф
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