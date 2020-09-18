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Осенний рацион: какие фрукты и овощи максимально полезны для здоровья

Осенний рацион: какие фрукты и овощи максимально полезны для здоровья
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Эти фрукты и овощи - чудесный способ витаминизировать свой рацион, причем не только осенью, но и зимой.

Тыква

Самый осенний овощ, который только можно назвать. Он богат многочисленными витаминами и микроэлементами, в частности бета-каротином, способствующем выработке витамину А, а также витамины В1, В2, В5, Е, пектин и минералы. Тыкву легко причисляют к диетическим продуктам, поэтому его часто употребляют при проблемах с пищеварительной системой.

Яблоки и груши

Всего два яблока в день — и уровень холестерина в крови придет в норму. Благодаря витаминам в составе плода укрепляется иммунная и нервная системы. А груши помогают уничтожать болезнетворные микробы. Кроме того, в ней имеются эфирные масла, которые усиливают защиту организма перед инфекциями, воспалениями. Груши будут тонизировать человека, снимать напряжение, улучшать настроение.

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Болгарский перец

Осенью перцы есть обязательно. Они позволяют усилить сопротивляемость иммунной системы. Состав сладкого перца поможет снизить холестерин в крови, улучшить работу ЖКТ. Не чудо ли?

Морковь

Бета-каротина в данном корнеплоде предостаточно. Слабость, анемия, проблемы с ростом — подобных ситуаций возможно избежать, если употреблять больше моркови. А сок овоща позволит насытиться витамином А, чем значительно улучшить пищеварительный процесс, зрение и аппетит.

Зелень

Какие лето и осень без зеленушки! Благодаря зелени клетки лучше растут и размножаются. Состав весьма богат: разные витамины, фосфор, железо, кальций. Идеальным продукт будет при употреблении с салатами.

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Арбуз

Осенняя ягода невероятно полезна для организма. Наиболее эффективны поздние сорта, которые собирают в сентябре. Магний и другие вещества в составе позволят привести в норму обмен веществ, вывести из организма токсины, помочь бороться с лишним весом.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Фрукты, Овощи, Польза.

Автор:

Телеграф
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