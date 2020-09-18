Осенний рацион: какие фрукты и овощи максимально полезны для здоровья

Эти фрукты и овощи - чудесный способ витаминизировать свой рацион, причем не только осенью, но и зимой.

Тыква

Самый осенний овощ, который только можно назвать. Он богат многочисленными витаминами и микроэлементами, в частности бета-каротином, способствующем выработке витамину А, а также витамины В1, В2, В5, Е, пектин и минералы. Тыкву легко причисляют к диетическим продуктам, поэтому его часто употребляют при проблемах с пищеварительной системой.

Яблоки и груши

Всего два яблока в день — и уровень холестерина в крови придет в норму. Благодаря витаминам в составе плода укрепляется иммунная и нервная системы. А груши помогают уничтожать болезнетворные микробы. Кроме того, в ней имеются эфирные масла, которые усиливают защиту организма перед инфекциями, воспалениями. Груши будут тонизировать человека, снимать напряжение, улучшать настроение.

Болгарский перец

Осенью перцы есть обязательно. Они позволяют усилить сопротивляемость иммунной системы. Состав сладкого перца поможет снизить холестерин в крови, улучшить работу ЖКТ. Не чудо ли?

Морковь

Бета-каротина в данном корнеплоде предостаточно. Слабость, анемия, проблемы с ростом — подобных ситуаций возможно избежать, если употреблять больше моркови. А сок овоща позволит насытиться витамином А, чем значительно улучшить пищеварительный процесс, зрение и аппетит.

Зелень

Какие лето и осень без зеленушки! Благодаря зелени клетки лучше растут и размножаются. Состав весьма богат: разные витамины, фосфор, железо, кальций. Идеальным продукт будет при употреблении с салатами.

Арбуз

Осенняя ягода невероятно полезна для организма. Наиболее эффективны поздние сорта, которые собирают в сентябре. Магний и другие вещества в составе позволят привести в норму обмен веществ, вывести из организма токсины, помочь бороться с лишним весом.