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Богата витаминами и минералами: полезные свойства цветной капусты

Богата витаминами и минералами: полезные свойства цветной капусты
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Цветная капуста включается во многие рационы для лечебного питания.

При ожирении она помогает набрать достаточный объем порций для насыщения, и не получить избыточной энергии. При заболеваниях ЖКТ, связанных с пониженной секреторной активностью – скорректировать состояние и ускорить пищеварение. Иногда сок цветной капусты в народной медицине назначают больным гастритом с пониженной кислотностью желудочного сока, но в обычной клинической практике рецепт не получил особого распространения.

При заболеваниях почек и печени цветная капуста включается в рацион в отварном виде и обеспечивает достаточную плотность пищевого комка для качественного пищеварения. Продукт богат пищевыми волокнами, что и обусловливает его благотворное влияние на кишечную флору, скорость пищеварения и работу выделительных систем.

Разрешается продукт и кардиологическим больным. Существуют сведения о том, что употребление в пищу большого количества овощей, в том числе и цветной капусты, позволяет снизить уровень «плохого» холестерина. Кроме того, цветная капуста рекомендована гипертоникам, как овощ, улучшающий жидкостный баланс организма, и обеспечивающий легкий мочегонный эффект.

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Капуста богата витаминами С, К, содержит некоторое количество минералов. В пищу употребляются не только соцветия, но и зеленые листочки, после обваривания.

Для приготовления косметических масок как нежирную основу используют пюре из отварного овоща. Для сухой кожи к нему добавляют различные масла, для жирной — лимон, зелень и яичные белки.

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Питание, Здоровье, Польза, Капуста, Цветная капуста.

Автор:

Телеграф
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