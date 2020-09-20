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"Хирург без ножа": полезные свойства подорожника

"Хирург без ножа": полезные свойства подорожника
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Листья подорожника являются противовоспалительным, антисептическим и кровоостанавливающим средством.

Зеленые листочки подорожника первыми пробиваются сквозь холодную землю весной. А осенью мы можем видеть их вполне живыми и яркими вплоть до выпадения снега. Это широко распространенное растение Средней полосы применяется во многих областях человеческой деятельности от кулинарии до домашней косметологии. С помощью подорожника лечат ряд заболеваний, что может служить объяснением его народному названию – "Хирург без ножа".

Прежде всего, листья подорожника содержат природные антисептики. Это позволяет включать их в состав примочек на раны, гнойники, фурункулы. В народе говорят, что если приложить листочек подорожника к свежей ранке, она затянется быстрее, чем без обработки. Способствует этому и удобная «форма» этого природного пластыря – всегда можно разломить листок пополам и аккуратно очистить от прозрачной кожицы. Подорожник обладает хорошими ранозаживляющими свойствами, благодаря высокому содержанию витамина U.

Но этим его польза не исчерпывается. Растение является хорошим антиоксидантом, содержит много витамина С, а также гликозидов. Часто кашицу подорожника добавляют в питательные и увлажняющие маски, например, из огурца или клубники. На 200 г огурца или клубники берут примерно 100 г растертых в кашицу листьев подорожника.

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Лосьоны-настойки подорожника на спирту (примерно 400 г листьев на 500 мл водки, перед употреблением разбавить водой в 2 раза) позволяют очистить кожу, снять воспалительные процессы. Их используют, если имеется склонность к жирности, акне и прыщам.

Отвар листьев подорожника применяется для ванночек при потливости ног. Для приготовления отвара 400 г растительного сырья заливают кипятком, примерно 1 л и оставляют на 2-3 часа настояться в кастрюле под полотенцем.

Подорожниковый лед, то есть замороженный в виде ледяных кубиков обычный отвар подорожника, используют для быстрого снятия отечности с зоны вокруг глаз, для освежения кожи любого типа. Следует протирать очищенное лицо кубиком подорожникового льда, немного массируя кожу круговыми движениями по часовой стрелке.

Подорожник входит в состав природного средства от запаха пота. Подмышечные впадины в некоторых источниках по «домашней косметологии» рекомендуют протирать спиртовой настойкой мелиссы лимонной, подорожника, и хвои, смешанных в пропорции 1 к 1.

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Кроме того, отвар используют для усиления иммунитета человека при ОРВИ. Часто смешивают листья подорожника с цветами липы и плодами шиповника в пропорции 1 к 1, чтобы получить горячий напиток, усиливающий иммунитет человека, и позволяющий избавиться от простуды быстрее.

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Здоровье, Польза, Подорожник.

Автор:

Телеграф
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