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Секреты обладательниц роскошных шевелюр: как правильно ухаживать за волосами

Секреты обладательниц роскошных шевелюр: как правильно ухаживать за волосами
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Предлагаем Вашему вниманию нестандартные лайфхаки по уходу за волосами, о которых вы не догадывались.

Эти небанальные приемы сделают шевелюру здоровее и красивее.

Держите маску для волос целый день

Отправляясь купаться, нанесите на мокрые волосы маску для волос, соберите их в пучок и ходите так весь день. За день шевелюра по максимуму впитает содержащиеся в средстве полезные компоненты, а ультрафиолет послужит природной термообработкой.

Используйте холодный воздух для объемной прически

Для придания шевелюре объема многие прибегают к брашингу, фену, но часто это не приносит желаемого эффекта. Оказывается, прическу можно зафиксировать и холодным потоком воздуха.

При воздействии горячего волосы принимают форму расчески, но стоит выключить фен, они сразу же опадают. Чтобы зафиксировать желаемую форму укладки, после сушки нужно переключить фен в режим холодного воздуха, не убирая брашинг. Такая манипуляция обеспечит объем на весь день.

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Поменяйте местами шампунь и кондиционер

Этот прием пригодится при ломкости и сухости волос. Кондиционер поможет подготовить шевелюру к очищающему шампуню и его агрессивным компонентам, волосы покроются защитной пленкой, но это не помешает хорошо промыть кожу головы. Шампунь хорошо очистит корни волос, а кондиционер впитается еще до промывки. Кроме того, прическа получит дополнительный объем и увлажнит кончики, не утяжелив волоски.

Носите шелковый платок

Это излюбленный лайфхак восточных красавиц и азиаток, которые могут похвастаться блестящими волосами. Нужно закрутить волосы в пучок на затылке, уложив его кончик ко лбу, и повязать на голову натуральный шелковый платок. Создастся трение волос с платком, что отполирует шевелюру. Буквально к утру локоны станут мягкими, блестящими, словно их заламинировали.

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Сполосните волосы прохладной водой

Завершайте так каждый процесс мытья головы — и уже через неделю шевелюра станет гладкой и послушной. Секрет в том, что под воздействием теплой воды чешуйки волос раскрываются, впитывая компоненты шампуня, а холодная водичка поможет их закрыть и тем самым закрепить эффект.

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Красота, Волосы, Уход.

Автор:

Телеграф
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