Скачать
Четверг, 24.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Россия развязала войну в центре Европы: о чем говорил Зеленский на Генассамблее ООН
Россия развязала войну в центре Европы: о чем говорил Зеленский на Генассамблее ООН
В Украине могут снова ввести жесткий карантин: Ляшко назвал условия и сроки
В Украине могут снова ввести жесткий карантин: Ляшко назвал условия и сроки
Бавария - Севилья: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Бавария - Севилья: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Уже совсем скоро: Samsung анонсировал дату презентации Galaxy F41
Уже совсем скоро: Samsung анонсировал дату презентации Galaxy F41

Коронавирус в Украине: как правильно носить защитную маску

Коронавирус в Украине: как правильно носить защитную маску
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Врач-инфекционист рассказал, почему так важно носить защитную маску правильно, а не на подбородке, как делает это большинство украинцев.

В магазин и транспорт без маски нельзя, но многие украинцы умудряются обходить правила и носят маску формально - на подбородке. Как правильно защищать органы дыхания - спрашиваем у эксперта.

Официально в Украине запрещено заходить без масок в общественный транспорт и торговые центры. За такое правонарушение даже грозит штраф, но не всех это останавливает. Часто можно увидеть людей в приспущенной маске, когда формально она есть, но носят ее неправильно, просто спустив с носа.

Почему так происходят, рассказывают сами украинцы:

"Потому что я не верю в этот коронавирус, он уже всем надоел", "Я уже переболела", "Потому что мне так удобно", "Просто упала маска".

Землю накроет мощная магнитная буря: названа дата
Землю накроет мощная магнитная буря: названа датаЧитать полностью

Инфекционист объясняет: обмануть вирус, выставив нос с маски, - не удастся.

Теряется любой смысл маски. Какой смысл в такой защите? Маска - определенный барьер, который на сегодня просто необходим. Хуже всего, что человек не только рискует сам, но и подвергает опасности других. Постоянно присутствует носовое дыхание, которое исправно выделяет аэрозоль с содержанием вируса, так же мы носом втягиваем этот воздух, который абсолютно никак не фильтруется.

По интернету даже гуляет мем, где сравнивают спущенную с носа маску с неправильным ношением нижнего белья.

Шутники доказывают, что маска на подбородке - фикция защиты от вируса. Между тем в Бразилии даже создали социальную рекламу, чтобы напомнить, как правильно носить маску.

Ранее ученые рассказали, почему самодельные маски из хлопка могут обезопасить от заражения коронавирусной инфекцией на 99,9%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Маски, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина определилась с позицией по инаугурации Лукашенко
02 Видео спасения таксистом убегающего от силовиков протестующего в Минске стало вирусным в сети
03 Бункерная инаугурация Лукашенко: в сети появились яркие фотожабы и карикатуры
04 В Украине назвали последствия отказа признать Лукашенко президентом
05 Минобороны Великобритании оскандалилось сообщением об учениях десантников в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса: за сутки умерли 52 человека
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса
Минобороны Великобритании оскандалилось сообщением об учениях десантников в Украине
Минобороны Британии оскандалилось сообщением об учениях десантников в Украине
Водометы и задержания не испугали: что происходит в Беларуси на следующий день после инаугурации Лукашенко
Что происходит в Беларуси на следующий день после инаугурации Лукашенко
Праздник 24 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 24 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь