Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Азербайджан и Армения договорились о перемирии: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Азербайджан и Армения договорились о перемирии: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную
"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную

У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса

У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф DailyMail
Боль в мышцах, быстрая утомляемость и появление волдырей на ногах являются "явными признаками коронавируса".

Об этом говорится в отчете Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), переданном правительству Великобритании.

Несмотря на то, что ученые заявили, что боль в мышцах, усталость и волдыри на ногах являются явными признаками Covid-19, этот критерий не будет применяться Национальной здравоохранительной системой (NHS) для диагностики потенциальных инфицированных, так как это приведет к тому, что лаборатории не справятся с наплывом желающих провести тестирование.

В Британии официально признают три основных симптома коронавируса: 

  • высокая температура;
  • постоянный кашель;
  • потеря или изменение обоняния или вкуса.  

Как не подцепить коронавирус на работе: озвучены 10 советов

Тем не менее, ученые отмечают, что симптомы вируса очень разнообразны и отличаются в зависимости от возрастной группы. 

Напомним, за прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерло более ста человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
02 В Днепре нашли застреленным врача больницы Мечникова: детали и фото с места происшествия
03 Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
04 Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день
05 "Мы будем обязаны": нардеп из "Слуги народа" отличился громким заявлением о покупке российской вакцины от коронавируса (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Как не подцепить коронавирус на работе: озвучены 10 советов
Как не подцепить коронавирус на работе: озвучены 10 советов
Никто не устоял: все судьи шоу &quot;Топ-модель по-украински&quot; заразились коронавирусом
Никто не устоял: все судьи шоу "Топ-модель по-украински" заразились коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь