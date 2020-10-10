У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса

Боль в мышцах, быстрая утомляемость и появление волдырей на ногах являются "явными признаками коронавируса".

Об этом говорится в отчете Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), переданном правительству Великобритании.

Несмотря на то, что ученые заявили, что боль в мышцах, усталость и волдыри на ногах являются явными признаками Covid-19, этот критерий не будет применяться Национальной здравоохранительной системой (NHS) для диагностики потенциальных инфицированных, так как это приведет к тому, что лаборатории не справятся с наплывом желающих провести тестирование.

В Британии официально признают три основных симптома коронавируса:

высокая температура;

постоянный кашель;

потеря или изменение обоняния или вкуса.

Тем не менее, ученые отмечают, что симптомы вируса очень разнообразны и отличаются в зависимости от возрастной группы.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерло более ста человек.