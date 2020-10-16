Препарат, которым Трампа лечили от Сovid-19, оказался бесполезным

Стали известные новые результаты исследований препаратов, используемых для лечения коронавируса. В частности, медики пришли к выводу, что препарат ремдесивер, на который возлагали большие надежды, не влияет на показатели смертности от коронавируса.

Еще в середине лета Всемирная организация здравоохранения назвала "Ремдесивер" единственным обнадеживающим противовирусным препаратом против COVID-19. Пациенты, которые его принимали поправлялись быстрее, чем те, кто не использовал данное лекарство – за 11 дней вместо 15. Данный препарат активно использовался в США, в Украине средства на его покупку были выделены только в сентябре, его также включили в национальный протокол лечения от коронавируса.

Но новые данные, полученные в ходе клинических испытаний, оказались менее оптимистичными в части влияния ремдесивера на уровень смертности. ВОЗ заявила, что препарат не помогает ее снизить. Неутешительными оказались результат и по другим препаратам – гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон.

- К сожалению, оказалось, что все лекарства в этом исследовании не подают надежд с точки зрения изменения показателей смертности, - цитирует ВОЗ Русская служба BBC. - Эти результаты существенно не изменялись при исключении определенных стран, регионов или групп населения.

Изначально "Ремдесивир" американская компания Gilead Sciences разработала для лечения лихорадки Эбола. Но в период пандемии его начали применять и для лечения COVID-19, при котором препарат помогает пережить острую фазу инфекции, снимая лихорадку.

Как сообщал «Телеграф», ремдесивером лечили и американского президента Дональда Трампа. А группа украинских ученых синтезировала вакцину, которая поможет бороться с распространением коронавируса.