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Как понять, что у вас эмоциональное выгорание: озвучены главные признаки

Как понять, что у вас эмоциональное выгорание: озвучены главные признаки
12:10 Сегодня Телеграф Фото: Pixabay
Когда привычные рабочие задачи кажутся невыносимыми и коллеги вас раздражают, когда ощущение бодрости не наступает даже в выходные хочется дистанцироваться - это может свидетельствовать о том, что вы выгорания.

 О факторах и симптомах выгорания рассказала у себя на странице в Facebook Уляна Супрун.


Это синдром, который возникает вследствие хронического стресса на рабочем месте, с которым человек не может эффективно справиться.

Выгорания могут вызывать ряд факторов, связанных с работой:

  • Невозможность влиять на процессы, касающиеся вашей работы;

  • Ощущение изолированности в коллективе;

  • Непонятные и нечеткие рабочие требования / ожидания;

  • Неудобные рабочие условия (коллеги отвлекают, а руководство вмешивается в работу в мелких вопросах);

  • Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Добавьте к этому постоянную работу в нерабочее время, чрезмерную нагрузку, "нездоровый" трудоголизм и стремление быть вовлеченным во все процессы, а также монотонность работы и отсутствие заметных ее результатов.

Основными симптомами выгорания является:

  • Сильное ощущение истощения

  • Отчуждение от работы, негативное или циничное отношение к работе или коллег

  • Пониженная профессиональная эффективность и психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей.

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Такое состояние может сопровождаться проблемами со сном и пищевым поведением, сильным снижением концентрации, трудностями в общении с другими. Серьезными последствиями может быть нарушение работы иммунитета, как следствие уязвимость к инфекциям, и даже выше риск появления сердечно-сосудистых болезней и депрессии.
Синдром выгорания оставляет человека истощенной физически и эмоционально, лишенной мотивации, с чувством пустоты и отсутствия сил делать вещи, которые когда-то приносили удовольствие. В такие моменты может хотеться внести очень радикальных изменений в своей жизни.

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Выгорание, Ульяна Супрун.

Автор:

Телеграф
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