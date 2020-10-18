Скачать
Воскресенье, 18.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия пытается высмеять и ослабить Украину: что должен понять Зеленский после «пародии» Галкина
Россия пытается высмеять и ослабить Украину: что должен понять Зеленский после «пародии» Галкина
Пашиняну не хватило бы смелости: Кремль заподозрили в причастности к обстрелу Гянджи
Пашиняну не хватило бы смелости: Кремль заподозрили в причастности к обстрелу Гянджи
Ломаченко - Лопес: видео боя
Ломаченко - Лопес: видео боя
Антициклон Otmar резко изменит погоду в Украине: прогноз на начало новой недели
Антициклон Otmar резко изменит погоду в Украине: прогноз на начало новой недели

Проблемы с почками увеличивают риск смерти от коронавируса: выводы ученых

Проблемы с почками увеличивают риск смерти от коронавируса: выводы ученых
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф DailyMail
Коронавирус становится более смертельным для людей, страдающих от проблем с почками.

Британские врачи предупреждают, что процент смертности от коронавируса стремительно возрастает среди людей, которые уже имеют проблемы с почками. 

В период с 10 марта по 23 июля, во время первой волны пандемии коронавируса, исследовательская группа во главе с учеными из Имперского колледжа Лондона наблюдала за 372 пациентами, поступившими в реанимацию.

У 216 из них также были проблемы с почками. 139 участников, включенных в исследование, умерли в больнице.

Их средний возраст составлял 60 лет, в основном это были мужчины.

Врачи отметили, что смертность среди тех, у кого до заболевания Covid-19 были проблемы с почками, достигла 50%.

Но среди тех, у кого проблем с почками не наблюдалось, умерло лишь 21%. 

Исследователи предупредили врачей о том, что те должны быть более внимательны к наличию проблем с почками у пациента, и при ухудшении состояния, таковые должны быть доставлены в реанимацию быстрее. 

Доктор Санудж Сони, который возглавлял исследование, также предупредил, что многие из пациентов не знали, что у них были какие-то проблемы. 

В ходе исследования они также обнаружили, что пятая часть пациентов, переживших Covid-19, по-прежнему нуждалась в лечении почек после выписки из отделения интенсивной терапии.

Пока не установлено, как проблемы с почками во время заражения вирусом могут увеличить риск смерти пациента. Но врачи предположили в своем исследовании, опубликованном в журнале Anesthesia, что это может быть связано с воздействием инфекции на организм в целом, а не с прямой атакой вируса на жизненно важные органы.

По состоянию на утро 18 октября, в Украине зафиксировано 298 872 случая инфицирования коронавирусом, из них 125 377 выздоровели, 5607 человек скончались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России назвали условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
02 Это предательство национальных интересов: в России оценили возможность «обмена» Крыма на Донбасс
03 Много изувеченных машин: в сеть попали видео масштабных аварий на окраинах Киева
04 "Красная тряпка" для Кремля: стало известно, чем Зеленский разозлил Путина
05 «Опухоль перекрыла движение организму»: Луценко рассказал, как у него выявили рак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Система здравоохранения практически на пределе: врач указал на важный момент со статистикой по коронавирусу
Система здравоохранения практически на пределе: врач указал на важный момент со статистикой по коронавирусу
Проблемы с почками увеличивают риск смерти от коронавируса: выводы ученых
Проблемы с почками увеличивают риск смерти от коронавируса: выводы ученых
Азербайджан захватил позиции армянского спецназа: операция попала на видео
Азербайджан захватил позиции армянского спецназа: операция попала на видео
София Стужук в слезах поделилась воспоминаниями о покойном муже
София Стужук в слезах поделилась воспоминаниями о покойном муже
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь