Проблемы с почками увеличивают риск смерти от коронавируса: выводы ученых

Коронавирус становится более смертельным для людей, страдающих от проблем с почками.

Британские врачи предупреждают, что процент смертности от коронавируса стремительно возрастает среди людей, которые уже имеют проблемы с почками.

В период с 10 марта по 23 июля, во время первой волны пандемии коронавируса, исследовательская группа во главе с учеными из Имперского колледжа Лондона наблюдала за 372 пациентами, поступившими в реанимацию.

У 216 из них также были проблемы с почками. 139 участников, включенных в исследование, умерли в больнице.

Их средний возраст составлял 60 лет, в основном это были мужчины.

Врачи отметили, что смертность среди тех, у кого до заболевания Covid-19 были проблемы с почками, достигла 50%.

Но среди тех, у кого проблем с почками не наблюдалось, умерло лишь 21%.

Исследователи предупредили врачей о том, что те должны быть более внимательны к наличию проблем с почками у пациента, и при ухудшении состояния, таковые должны быть доставлены в реанимацию быстрее.

Доктор Санудж Сони, который возглавлял исследование, также предупредил, что многие из пациентов не знали, что у них были какие-то проблемы.

В ходе исследования они также обнаружили, что пятая часть пациентов, переживших Covid-19, по-прежнему нуждалась в лечении почек после выписки из отделения интенсивной терапии.

Пока не установлено, как проблемы с почками во время заражения вирусом могут увеличить риск смерти пациента. Но врачи предположили в своем исследовании, опубликованном в журнале Anesthesia, что это может быть связано с воздействием инфекции на организм в целом, а не с прямой атакой вируса на жизненно важные органы.

По состоянию на утро 18 октября, в Украине зафиксировано 298 872 случая инфицирования коронавирусом, из них 125 377 выздоровели, 5607 человек скончались.