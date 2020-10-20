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Конъюнктивит, стафилококк, грипп: какие болезни возникают из-за грязных рук

Конъюнктивит, стафилококк, грипп: какие болезни возникают из-за грязных рук
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
На ваших руках может быть от 100 000 до нескольких миллионов микробов в любой момент времени.

Некоторые микробы могут жить на вашей коже, чтобы защищать вас. Это полезные микроорганизмы. Но есть также "вредные" микробы, которые, попав в ваш рот, нос или глаза, могут стать для вас настоящим злом, сообщает Business Insider.

Такой факт обнаружил на своем опыте венгерский врач Игнац Филипп Земмельвейс, более известен как "спаситель матерей". В 1840-х годах он заметил, что, когда врачи проводили вскрытие, а затем помогали женщинам на родах, это приводило к более высокому уровню смертности среди матерей. Земмельвейс ввел в больницу практику мытья рук хлором, и уровень смертности значительно снизился.

Сейчас существует множество болезнетворных микробов. Среди них -  бактериальный конъюнктивит и заболевания, вызывающие диарею, такие как сальмонелла или лямблиоз (на 30% более вероятны, если вы не моете руки).

У вас на 20% больше шансов заразиться респираторными вирусами, такими как грипп, простуда и, конечно же, COVID-19, что может привести к осложнениям или даже тяжелой пневмонии. А еще есть норовирус (желудочный вирус). Без мытья рук вы почти гарантированно заразитесь им рано или поздно.

Чтобы этого избежать, регулярно мойте руки в течение не менее 30 секунд, покрывая каждый дюйм рук. Ранее "Телеграф" показывал инструкцию, где указано как правильно мыть и дезинфицировать руки.

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Все по теме:

Бактерии, Гигиена, Инфекции, Коронавирус, Мытье рук.

Автор:

Телеграф
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