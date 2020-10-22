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Как правильно питаться больным коронавирусом: диетолог озвучила советы

Как правильно питаться больным коронавирусом: диетолог озвучила советы
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Диетолог рассказала, из чего должен состоять рацион во время COVID-19.

Что пить и есть во врем я острого периода коронавируса - рассказала диетолог Тиана Фиалкова.

Своими советами она поделилась на странице в Instagram.

Питание при коронавирусе

  • Пить как можно больше тепло-горячей воды. Рекомендую с лимонным соком, медом и имбирем. Она лучше всего разжижает кровь. Но вы можете разнообразить воду, сделав из нее клюквенный или облепиховый морс (перебить в блендере ягоду с водой). Выпивать в сумме желательно воды в два раза больше обычного количества. Примерно 60 мл умножить на ваш вес.
  • Из еды отдавать предпочтение (в порядке важности): ягодам (особенно диким), фруктам, зелени, сырым овощам, проросткам, смузи, любые фруктово-овощные соки, термообработанным овощам, меду.
  • Избегать максимально (в порядке важности): кофе и все с кофеином, животные и растительные жиры (масла в первую очередь, но орехи и семена тоже), животные продукты (мясо, рыба, морепродукты, сахар, яйца, все молочные продукты), хлеб и все мучное, крупы, соль.
  • Полезно пить сельдереевый фреш. Можно в больших количествах, можно до 0.5 л. Имеет хороший противовирусной эффект. Лучше утром натощак. Но можно и в течение дня. Учитываем мл как за воду.
  • Можно пить травяные чаи для разнообразия: тулси, гречишный, мятно-мелиссовый, ромашковый и др. Но, обращаю ваше внимание, - эффективнее будет разжижать кровь именно тепло-горячая лимонно-медовая вода.
  • Можно для разнообразия пить хлорофилл с водой, тоже суммируйте в общее количество воды за день.
  • Вода с витамином С (содиум аскорбат тоже суммируется в общее количество воды за день.)

Также детолог поделилась советами по лечению.

Лечение (можно применять только после обсуждения с лечащим врачом)

  • Витамин С (липосомальный или содиум аскорбат) - 1000-2000 мг 2-3 раза в день.
  • Витамин Д - 5000 Ме 2-3 раза в день.
  • Цинк - 30 мг 2-3 раза в день.
  • Йод - 200-1000 мкг в день.
  • Глутатион - до 1000 мг в день.
  • Монолаурин - 500 мг 3-6 раз в день.
  • Огневка (экстракт восковой моли) - по 20 капель 3 раза в день.
  • Трансфер фактор Кардио (гуглите, не herb) - по 2 капсулы 2-3 раза в день.
  • Чеснок - по 2 капсулы 2 раза в день.
  • EPA-DHA - 1000 мг в день.
  • Магний - 800-1000 мг/день.
  • АЦЦ Лонг - 600 мг 1 раз в день.

Из трав могут помочь: солодка, мелисса, гинкго-билоба, эхинацея, шиповник, девясил, мумие, исландский мох.

Читайте также в материале "Телеграф": В Украине очередной рекорд по количеству случаев COVID-19.

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Питание, Коронавирус, Covid-19, Тиана Фиалкова.

Автор:

Телеграф
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