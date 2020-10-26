Скачать
Понедельник, 26.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей
Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей
Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
В Беларуси студенты, строители, работники заводов вышли на забавстовку (фото и видео)
В Беларуси студенты, строители, работники заводов вышли на забавстовку (фото и видео)
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков

Никакого кашля, насморка и боли в горле: простые напитки, укрепляющие иммунную систему

Никакого кашля, насморка и боли в горле: простые напитки, укрепляющие иммунную систему
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Осень – время, когда организм ослаблен, и можно с легкость подцепить какую-то «заразу», а учитывая пандемию коронавируса – то хорошая иммунная система просто необходима.

Медики из Германии рекомендуют добавить в свой рацион эти три вкусных и простых напитка - с имбирем, лимонную воду и «золотое» молоко. Эксперты отмечают, что напитки хорошо укрепляют иммунитет и отлично защищают организм от дискомфорта в горле, кашля, насморка и других неприятных респираторных симптомов.

Напитки с имбирем содержат в себе большое количество полезных веществ – железо, магний, натрий, кальций, калий, фосфор и витамин С. Все это делает имбирный напиток отличным противовоспалительным средством, которое хорошо справляется с первыми признаками простуды.

Самым полезным считается так называемый «имбирный шот», который содержит в себе имбирный сок холодного отжима – так лучше сохраняются все важные витамины. Приготовление очень простое – нужно смешать лимонный сок, свежий имбирный сок и немного фруктового сиропа (агавы, ананаса и др.).

Лимонная вода содержит огромное количество витамина С, который просто необходим при лечении коронавируса. А в сочетании с медом и корицей вода с лимоном и вовсе становиться универсальным средством - мед добавляет противовоспалительных свойств, а корица - антибактериальных.

Мед, растворенный в теплой воде, лучше всего пить утром с небольшим количеством лимонного сока и добавлением четверти чайной ложки корицы.

«Золотое» молоко – один из самых полезных напитков, укрепляющих иммунитет осенью, главный ингредиент которого – куркума. Куркума оказывает очищающее и бодрящее действие на организм и помогает подавить воспаление.

Рецепт простой - смешайте согретое молоко с куркумой, черным перцем и медом. Также можно добавить кокосовое масло.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, как должен питаться больной COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Здоровье, Иммунитет.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кремль включается в войну? Тревожные новости из Нагорного Карабаха
02 Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
03 Instagram удалил страницу умершего Дмитрия Стужука, на которую подписано больше миллиона человек
04 СБУ заподозрили в ''объявлении войны'' бизнесменам: СМИ рассказали о схеме
05 Экзитпол на выборах мэра Киева: первые результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Избили битами: экс-министр Швайка заявил о жестоком нападении на него
Избили битами: экс-министр Швайка заявил о жестоком нападении на него
Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси
Итоги 25 октября: местные выборы, перевод часов и протесты в Беларуси
Явка на выборах в Украине составила 35,94% - ОПОРА
Явка на выборах в Украине составила 35,94% - ОПОРА
Не пощадили даже беременную: видео, как силовики зверствовали на протестах в Минске
Не пощадили даже беременную: видео, как силовики зверствовали на протестах в Минске
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь