Ученые назвали простые напитки, которые могут снизить риск смерти от коронавируса

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Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Фото: коллаж

Пандемия COVID-19 хорошенько привлекла внимание людей к своему здоровью и заставила еще серьезнее задуматься тем, кто имеет хронические заболевания, включая диабет.

Ученые из разных стран каждый день проводят новые и новые исследования, в которых пытаются найти методы и средства для лечения, профилактики и предотвращения коронавируса. К примеру, исследователи из Индии пришли к выводу, что употребление большого количества зеленого чая и может снизить риск смерти у диабетиков.

Стоит отметить, что это лишь версия, которая не должна рассматриваться как замена советов врача. Всегда нужно консультироваться со своим лечащим врачом и не заниматься самолечением.

По данным Индийской федерации диабета употребление большого количества кофе и зеленого чая каждый день на 63% снижает уровень смертности среди людей с диабетом второго типа. Также, употребление зеленого чая и кофе в общем снижает риск развития диабета.

Ранее, "Телеграф" писал о восстановлении после коронавируса - несколько советов, как быстрее прийти в норму.

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Все по теме:

Здоровье, Кофе, Зеленый чай, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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