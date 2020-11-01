Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления

С начала года в Украине зарегистрировано 161 случай отравления дикорастущими грибами из них пять человек скончались.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбук.

Наибольшее число случаев отравления зафиксировано в Винницкой области - 33 человека. За нею следуют Хмельницкая и Днепропетровская области, там обнаружено 22 и 15 случаев соответственно.

Эксперты ЦОЗ дали рекомендации, что делать чтобы не отравиться грибами:

лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно и допущенных к продаже при наличии разрешительной документации.

не стоит покупать грибы на стихийных рынках и несанкционированных торговых точках.

внимательно осмотрите грибы, особенное внимание стоит обратить на цвет шляпки и ножки.

собирайте лишь знакомые вам грибы. Если у вас возникло хотя бы малейшее сомнение в грибе, лучше его сразу выбросить, не стоит класть его к остальным.

не собирайте слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.

не стоит собирать грибы возле трасс, промышленных предприятий и загрязненных территорий, ведь грибы склонны впитывать в себя множество ядовитых и вредных веществ, включая тяжелые металлы.

не собирайте грибы в сухую погоду. Гриб в это время пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов.

не пробуйте сырые грибы.

придя домой, еще раз тщательно осмотрите грибы и выбросьте сомнительные.

готовьте грибы в первые сутки после сбора.

варить грибы надо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде и не менее 30 минут.

сохраняйте блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

"Помните, употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет", - пишут в ЦОЗ.

Также Центр предостерегает от самолечения - это может быть опасно для жизни.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 ноября вступил в силу запрет на ловлю рыбы в зимовальных ямах.