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Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления

Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

С начала года в Украине зарегистрировано 161 случай отравления дикорастущими грибами из них пять человек скончались. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбук. 

Наибольшее число случаев отравления зафиксировано в Винницкой области - 33 человека. За нею следуют Хмельницкая и Днепропетровская области, там обнаружено 22 и 15 случаев соответственно. 

Эксперты ЦОЗ дали рекомендации, что делать чтобы не отравиться грибами: 

  • лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно и допущенных к продаже при наличии разрешительной документации. 
  • не стоит покупать грибы на стихийных рынках и несанкционированных торговых точках. 
  • внимательно осмотрите грибы, особенное внимание стоит обратить на цвет шляпки и ножки. 
  • собирайте лишь знакомые вам грибы. Если у вас возникло хотя бы малейшее сомнение в грибе, лучше его сразу выбросить, не стоит класть его к остальным. 
  • не собирайте слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми. 
  • не стоит собирать грибы возле трасс, промышленных предприятий и загрязненных территорий, ведь грибы склонны впитывать в себя множество ядовитых и вредных веществ, включая тяжелые металлы. 
  • не собирайте грибы в сухую погоду. Гриб в это время пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов. 
  • не пробуйте сырые грибы.
  • придя домой, еще раз тщательно осмотрите грибы и выбросьте сомнительные.
  • готовьте грибы в первые сутки после сбора.
  • варить грибы надо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде и не менее 30 минут.
  • сохраняйте блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток. 

"Помните, употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет", - пишут в ЦОЗ. 

Также Центр предостерегает от самолечения - это может быть опасно для жизни. 

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 ноября вступил в силу запрет на ловлю рыбы в зимовальных ямах.

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Отравление, Грибы, ЦОЗ.

Автор:

Телеграф
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