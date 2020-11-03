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Настоящая манипуляция: в сети разоблачили фейк о профилактике COVID-19

Настоящая манипуляция: в сети разоблачили фейк о профилактике COVID-19
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

По сети разлетелось видео, в котором "эксперт" говорит о волшебном лекарстве от коронавируса. Не поверите, но от COVID-19 Вас спасет сода и аспирин.

Не стоит верить этому сразу, ведь этот уже «бородатый» фейк уже не раз опровергали врачи и даже ВОЗ.

Мужчина рассказывает, что все дело в кислотности, и чтобы не болеть нужно увеличивать щелочной баланс. Но это не так.

«С видео мы понимаем, что что-то у нас закислилось, поэтому мы и заболеваем. Приводится интересный аргумент, что сода помогает при язвенной болезни желудка. На самом деле - нет, чувство облегчения при изжоге временные. Если пить ее регулярно, это приведет к повышению кислотности и обострение болезни».

По утверждению "эксперта", единственное, что помогает при коронавирусе - это аспирин у которого будто минимум побочных эффектов, потому что он подарен самой природой. Но снова же, это не так, естественное - не значит безопасно. "Эксперт" забывает о том, что аспирин противопоказан детям, поскольку может привести к синдрому Рея.

Для взрослых аспирин тоже не является безопасным и то, в какой дозировке его принимать, должен определять только врач!

В общем, никаких точных доказательств, как это все помогает при COVID-19 - нет.

Ранее, «Телеграф» писал, что украинский врач-инфекционист Евгений Дубровский  рассказал, почему при коронавирусе нельзя принимать противовирусные лекарства.

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Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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