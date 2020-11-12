Дело не только в продуктах: диетолог рассказал, как правильно готовить здоровую еду

В приготовлении здоровой еды не только качество продуктов имеет значение. Очень важно, чтобы и способ приготовления блюда тоже был «здоровый». Если выбрать неправильную стратегию, то даже полезные продукты можно частично превратить во вредные.
Чтобы избежать таких ошибок, врач-диетолог и эндокринолог Наталия Самойленко на своей страничке в Инстаграм рассказала, как сделать еду здоровой.
Первое – это стоит отказаться от такого способа приготовления, как — жарка на сковороде. Особенно это касается жареного мяса.
Второе - избегайте коричневых корочек, а особенно черных! Даже такие полезные продукты, как орехи, семечки, овощи при жарке будут частично превращаться в продукт гликации.
И третье - следует исключить или ораничить карамелизированные продукты в рационе — различные сиропы вроде кленового и кукурузного в термической обработе также могут провоцировать увеличение продуктов гликации в организме.
Так, как же сделать блюдо более здоровым и полезным? Наталия поделилась несколькими лайфхаками:
Запекайте, тушите, готовьте на пару или на гриле и ограничьте жареное.
Готовьте, используя керамические поверхности и антипригарную посуду.
Мясо маринуйте в лимонном соке, виноградном или яблочном уксусе.
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Как готовить здоровую еду? ⠀ Зачастую не только качество продуктов имеет значение, но и способ их приготовления! Даже полезные продукты можно частично превратить во вредные, если использовать не тот вид термической обработки. ⠀ Первый способ приготовления, который следует избегать — жарка на сковороде. Особенно это касается жареного мяса. Жареный бекон —не просто вкусный продукт, но и опасный. ⠀ Избегайте коричневых корочек, а особенно черных! Даже такие полезные продукты, как орехи, семечки, овощи при жарке будут частично превращаться в продукт гликации. ⠀ Коротко напомню, что продукты гликации — это вещества, которые образуются при взаимодействии сахаров с белками, жирами и нуклеиновыми кислотами. То есть сахара "оседают" на молекулах белков (в первую очередь коллагена), будто склеивая их. Такие молекулы коллагена больше не смогут восстановиться. Продукты гликации воздействуют на кожу, в целом поражают работу клеток по всему телу и ускоряют процессы старения. Продукты гликации могут как образовываться в организме самостоятельно, так и попадать с пищей. ⠀ По этой же причине следует исключить или ораничить карамелизированные продукты в рационе — они чемпионы по содержанию продуктов гликации. Различные сиропы вроде кленового и кукурузного в термической обработе также могут провоцировать увеличение продуктов гликации в организме. ⠀ Несколько лайфхаков, как сделать ваше блюдо более здоровым: ⠀ Запекайте, тушите, готовьте на пару или на гриле и ограничьте жареное. ⠀ Готовьте, используя керамические поверхности и антипригарную посуду. ⠀ Мясо маринуйте в лимонном соке, виноградном или яблочном уксусе. ⠀ А какие способы приготовления чаще всего используете вы?
Готовьте правильно и будьте здоровы!
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