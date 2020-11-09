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Не каждому полезен: диетолог рассказал о пользе и вреде лимонов

Не каждому полезен: диетолог рассказал о пользе и вреде лимонов
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В сезон холодов, помимо коронавируса, нас подстерегают простуда и грипп. И чаще всего, люди обращаются за помощью к таким продуктам, как: лимон, чеснок и имбирь.

Лимон содержит много витамина С и считается самым важным его источником. Но эта информация не очень точная, сообщает Светлана Фус на своей страничке в Инстаграм. То, что аскорбиновая кислота в лимоне есть, это факт. Однако, при суточной норме витамина для взрослых в 100 мг, то в 100 г лимона или лимонного сока его содержится только 40 мг. То есть, для получения необходимой нормы, нужно съесть более 200 гр лимона, а это примерно 2 лимона в день.

Светлана отмечает, что при добавлении лимона в горячий чай, витамин С разрушается, однако это не причина перестать есть цитрус.

Сочетание витаминов, антиоксидантов, органических кислот и эфирных масел, которые содержаться в лимоне, делают его профилактическим средством от простудных заболеваний. При регулярном употреблении фрукт повышает опорную функцию организма, улучшает циркуляцию крови, помогает бороться с сонливостью и усталостью. Но лимон не имеет прямого противовирусного или антибактериального действия.⁣⁣⠀

Но, не каждому человеку лимон может быть полезен:

  • Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, панкреатит, воспалительные заболевания кишечника - явное препятствие для любителей этого фрукта. ⁣⁣⠀⠀

  • Лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу и на кишечник. ⁣⁣⠀

  • Противопоказан лимон и людям с аллергическими реакциями на него. ⁣⁣⠀

  • Кроме того, кислый сок лимона разрушительно действует на зубную эмаль и это надо учитывать.⁣⁣⠀

Все хорошо в меру, поэтому не нужно чрезмерно увлекаться идеей оздоровления с помощью лимона и есть цитрус в неограниченном количестве. ⁣⁣⠀

 
 
 
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Осенью, в период повышенной заболеваемости, мы чаще всего обращаемся к продуктам, которые рекомендуют для укрепления иммунитета: лимон, чеснок и имбирь ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Вы часто слышали, что лимон содержит много витамина С и считается самым важным его источником. Но эта информация не очень точная. ⁣⁣⠀ Да, аскорбиновая кислота в лимоне есть, это факт. ⁣⁣⠀ В 100 г лимона или лимонного сока ее содержится около 40 мг, а суточная доза витамина для взрослых около 100 мг. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Чтобы получить необходимую суточную дозу этого витамина, нужно съесть аж 225 г лимона, а черной смородины или болгарского перца - всего 50-60 г, апельсина 200 г. Мне кажется, что это реальнее, чем использовать столько лимонов или его сока. Поэтому он совсем не лучший источник аскорбинки⁣⁣⠀ При добавлении лимона в горячий чай витамин С практически сразу разрушается.⁣⁣⠀ Но в нем содержатся еще другие полезные вещества: флавоноиды и органические кислоты - лимонная и яблочная. ⁣⁣⠀ Сочетание витаминов, антиоксидантов, органических кислот и эфирных масел и делает лимон профилактическим средством от простудных заболеваний. ⁣⁣⠀ При регулярном употреблении фрукт повышает опорную функцию организма, улучшает циркуляцию крови, помогает бороться с сонливостью и усталостью. ⁣⁣⠀ Но лимон не имеет прямого противовирусного или антибактериального действия.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Не каждому человеку он может быть полезен. ⁣⁣⠀Например, гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, панкреатит, воспалительные заболевания кишечника - явное препятствие для любителей этого южного фрукта. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀Лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу и на кишечник. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Противопоказан лимон и людям с аллергическими реакциями на него. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Кроме того, кислый сок лимона разрушительно действует на зубную эмаль и это надо учитывать.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Все хорошо в меру, поэтому не нужно чрезмерно увлекаться идеей оздоровления с помощью лимона и есть цитрус в неограниченном количестве. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Содержание фитонцидов в какой-то степени роднит лимон с чесноком. Но аромат последнего, согласитесь, менее приятный!⁣⁣⠀ Продолжение темы в следующих постах.

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал о правильном приготовлении салатов, о котором рассказала Светлана Фус.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Лимон, Светлана Фус.

Автор:

Телеграф
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