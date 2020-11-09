Не каждому полезен: диетолог рассказал о пользе и вреде лимонов

В сезон холодов, помимо коронавируса, нас подстерегают простуда и грипп. И чаще всего, люди обращаются за помощью к таким продуктам, как: лимон, чеснок и имбирь.
Лимон содержит много витамина С и считается самым важным его источником. Но эта информация не очень точная, сообщает Светлана Фус на своей страничке в Инстаграм. То, что аскорбиновая кислота в лимоне есть, это факт. Однако, при суточной норме витамина для взрослых в 100 мг, то в 100 г лимона или лимонного сока его содержится только 40 мг. То есть, для получения необходимой нормы, нужно съесть более 200 гр лимона, а это примерно 2 лимона в день.
Светлана отмечает, что при добавлении лимона в горячий чай, витамин С разрушается, однако это не причина перестать есть цитрус.
Сочетание витаминов, антиоксидантов, органических кислот и эфирных масел, которые содержаться в лимоне, делают его профилактическим средством от простудных заболеваний. При регулярном употреблении фрукт повышает опорную функцию организма, улучшает циркуляцию крови, помогает бороться с сонливостью и усталостью. Но лимон не имеет прямого противовирусного или антибактериального действия.⠀
Но, не каждому человеку лимон может быть полезен:
Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, панкреатит, воспалительные заболевания кишечника - явное препятствие для любителей этого фрукта. ⠀⠀
Лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу и на кишечник. ⠀
Противопоказан лимон и людям с аллергическими реакциями на него. ⠀
Кроме того, кислый сок лимона разрушительно действует на зубную эмаль и это надо учитывать.⠀
Все хорошо в меру, поэтому не нужно чрезмерно увлекаться идеей оздоровления с помощью лимона и есть цитрус в неограниченном количестве. ⠀
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Осенью, в период повышенной заболеваемости, мы чаще всего обращаемся к продуктам, которые рекомендуют для укрепления иммунитета: лимон, чеснок и имбирь ⠀ ⠀ Вы часто слышали, что лимон содержит много витамина С и считается самым важным его источником. Но эта информация не очень точная. ⠀ Да, аскорбиновая кислота в лимоне есть, это факт. ⠀ В 100 г лимона или лимонного сока ее содержится около 40 мг, а суточная доза витамина для взрослых около 100 мг. ⠀ ⠀ Чтобы получить необходимую суточную дозу этого витамина, нужно съесть аж 225 г лимона, а черной смородины или болгарского перца - всего 50-60 г, апельсина 200 г. Мне кажется, что это реальнее, чем использовать столько лимонов или его сока. Поэтому он совсем не лучший источник аскорбинки⠀ При добавлении лимона в горячий чай витамин С практически сразу разрушается.⠀ Но в нем содержатся еще другие полезные вещества: флавоноиды и органические кислоты - лимонная и яблочная. ⠀ Сочетание витаминов, антиоксидантов, органических кислот и эфирных масел и делает лимон профилактическим средством от простудных заболеваний. ⠀ При регулярном употреблении фрукт повышает опорную функцию организма, улучшает циркуляцию крови, помогает бороться с сонливостью и усталостью. ⠀ Но лимон не имеет прямого противовирусного или антибактериального действия.⠀ ⠀ Не каждому человеку он может быть полезен. ⠀Например, гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, панкреатит, воспалительные заболевания кишечника - явное препятствие для любителей этого южного фрукта. ⠀ ⠀Лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу и на кишечник. ⠀ ⠀ Противопоказан лимон и людям с аллергическими реакциями на него. ⠀ ⠀ Кроме того, кислый сок лимона разрушительно действует на зубную эмаль и это надо учитывать.⠀ ⠀ Все хорошо в меру, поэтому не нужно чрезмерно увлекаться идеей оздоровления с помощью лимона и есть цитрус в неограниченном количестве. ⠀ ⠀ Содержание фитонцидов в какой-то степени роднит лимон с чесноком. Но аромат последнего, согласитесь, менее приятный!⠀ Продолжение темы в следующих постах.
Ранее, "Телеграф" писал о правильном приготовлении салатов, о котором рассказала Светлана Фус.