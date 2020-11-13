Больных кладут в коридоре и подписывают маркером: нашумевшее "запорожское" видео, как оказалось, сняли в России

В связи с ускорением темпов распространения коронавируса во всем мире, в социальных сетях все чаще можно встретить "горячие" новости, фото и видео, которые якобы показывают весь ужас ситуации. Впрочем, не всегда то, что пишут в соцсетях, является правдой.

Очередным таким примером стало видео, на котором показана одна из больниц, где больные лежат и сидят прямо в коридоре.

На днях в Facebook этот ролик начали активно распространять с подписью, что снят он якобы в Запорожье, однако, как оказалось, видео снято в российском Томске.

Примечательно, на записи автор не произносит ни слова о месте сьемки - упоминается лишь "вторая медсанчасть".

В Facebook в очередной раз подсказали, как можно проверить сомнительное фото или видео на предмет фейковости.