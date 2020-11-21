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С какими симптомами коронавируса нельзя садиться за руль: советы врача

С какими симптомами коронавируса нельзя садиться за руль: советы врача
13:20 Сегодня Телеграф

Врач-невропатолог Алексей Пелепейченко рассказал об опасности вождения авто во время болезни на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает "Украина 24".

"Если ты болеешь и ощущаешь такие симптомы, как повышение температуры, головная боль, общая слабость, сонливость, если есть нарушение сна – ни в коем случае нельзя садиться за руль. Это связано с тем, что у нас нет культуры вождения и культуры болезни, не умеют болеть, относиться с уважением к своим симптомам. Если человек болеет, и у него нет подтверждения на COVID-19, но есть насморк, слабость, снижение давления - это может привести к обморочному состоянию, может снизиться скорость реакции, принятия решений", - отметил доктор.

Пациенты с COVID-19, "имеют выраженные признаки астении, общей слабости, снижения работоспособности, и это влияет на быстроту принятия решений", - говорится в сообщении.

Доктор заметил, что есть много других болезней при которых нельзя садиться за руль. Если человек принимает препараты  замедляющие скорость реакции - это тоже является противопоказанием езды за рулем. 

Ранее, "Телеграф" рассказал о четырех ранних симптомах COVID-19, которые свидетельствуют о том, что человек мог заразится. 

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Все по теме:

Болезни, Автомобиль, Симптомы, Самочувствие, Коронавирус, За рулем, Алексей Пелепейченко.

Автор:

Телеграф
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