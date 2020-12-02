Мужчина жил с внушительной опухолью, принимая ее за «пивной живот»

Московские врачи удалили мужчине опухоль, которая весила 12 килограммов.

Об этом сообщает канал "Baza".

Мужчина очень долго не обращался ко врачам, потому что думал, что это пивной живот.

В результате обследования врачи нашли у пациента 30-сантиметровую опухоль почки. Общий объем образований после удаления составил 12 кг. На четвертый день после операции мужчина отправился домой.

Напомним, в Оренбурге местный житель зайдя в лифт, зачем-то стал прикуривать от банки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате, получил ожоги 30% тела и попал в больницу.