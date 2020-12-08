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Шизофрения и мысли о суициде: врачи предупредили о последствиях коронавируса

Шизофрения и мысли о суициде: врачи предупредили о последствиях коронавируса
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф

Психические расстройства во время коронавирусной болезни обусловливается психологической реакцией на пандемию а также психическими нарушениями у пациентов вследствие заболевания COVID-19. 

Такое мнение высказал врач-психиатр Александр Плотников.

По мнению доктора, взаимосвязь между суицидальными наклонностями и диагнозом COVID-19 безусловно есть.

"Люди с мнительным характером при вирусной инфекции может стать рассеянным, тревожность может перерасти в приступы паники, а нерешительность — в бездействие и нежелание сопротивляться обстоятельствам. У больного коронавирусом может наступать чувство отчаяния и ощущение, будто выхода из ситуации нет. В таком состоянии человек может покончить с собой. Но дело в том, что суицид — это проявление болезни, а не сама болезнь. В основе суицида может лежать большое душевное заболевание, депрессия и даже ситуационная реакция. Я думаю, что COVID-19 способен пробудить к жизни спящую душевную болезнь. Коронавирус со временем отойдет на задний план, пробужденная болезнь может остаться и привести к суициду", - говорит докттор Александр Плотников.

Врач поделился историей своего пациента.

Лечение у него проходит 32-летний харьковчанин, который ранее переболел COVID-19. Мужчина выздоровел, тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Но при этом у пациента развился острый психоз с симптомами шизофрении.

До этого случая у молодого мужчины никогда не было подобных заболеваний.

Отметим, что по состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировали 10 811 новых случаев коронавируса.

В частности, в Харьковской области с начала пандемии зафиксировали 820 летальных случаев от COVID-19. Количество пациентов, которые смогли побороть коронавирус - 40881. 17893 пациента остаются под наблюдением врачей на данный момент.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Александр Плотников, Психические болезни.

Автор:

Телеграф
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