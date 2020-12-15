Как спастись от депрессии и панических атак после ковида – простой совет опытного врача

Пожалуй, даже онкозаболевания не связывают с наступлением депрессии и суицидальных мыслей настолько, насколько часто такие состояния теперь объясняют влиянием коронавируса. Удивительно, что люди, уцелевшие от самого ковида, вместо того, чтобы продолжать жить и радоваться, вдруг загоняют себя печальными думами в угол, из которого только один выход – он же исход, летальный. Но ведь надо за себя бороться, потому что никакие медицинские светила, родня, друзья и чудодейственные препараты не помогут, если недавний больной не будет работать над собой, видеть вокруг яркие краски, искать и находить «плюсы», поводы для радости, смысл и цели жизни. А в таком случае пригодятся советы, в том числе тех, кто и с медициной связан, и также получил личный опыт в борьбе с болезнью.

Ограничьте себя от потока негатива

О неожиданном и несложном способе не скатиться в уныние, разочарование и компенсировать упадок сил рассказал на своей странице в Facebook врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский - человек, который набирался опыта за границей, а ныне и сам им щедро делится с отечественными и зарубежными коллегами.

«Пять лет назад мы начали проводить в больнице так называемые «тихие концерты». Волонтеры-музыканты приходили и тихонько играли различные музыкальные произведения. Еще раньше я увидел такую практику в госпиталях в США и решил применить у себя. Новинка не прижилась по разным причинам, одна из которых - постоянный троллинг со стороны коллег.

И когда я сам заболел коронавирусом, коллеги саркастически посоветовали лечить его музыкальным концертом. Но то, что планировалось как насмешка, на практике сработало как лекарство.

Я принял совет и тогда, когда большинство из нас прятались по домам, выходил на улицу и шел на природу. Дышал свежим воздухом, слушал, как шумят деревья, поют птицы и наслаждался музыкой природы. Болезнь миновала без пресловутого постковидного синдрома. А именно он сейчас так часто донимает многих пациентов. Бессонница, панические атаки, депрессивные мысли и многое другое месяцами сопровождают уже, казалось бы, здоровых людей после ковида.

Поэтому слушайте спокойную музыку, наслаждайтесь музыкой природы, ограничивайте себя в потоке негатива, которым вы все равно не способны управлять. И тогда выход из болезни вероятнее будет без такого мучительного шлейфа».

В США детей лечат с родителями, музыкой и... животными

«Телеграфу» Павел Николаевич добавил подробностей.

- На стажировке в Соединенных Штатах Америки я был в 2009 году, работал в госпитале Munson Medical Center города Траверс-Сити, штат Мичиган. На тот момент меня больше всего интересовала организация работы в реанимации, так как я работаю в реанимации. Первое, что меня поразило, это открытые реанимации в то время, тогда у нас еще такого не было совсем. У нас в Украине, когда туда пациента завозили, двери закрывались, и мы дальше с пациентами работали, а родственники не имели никакого доступа в это отделение. Их разве что пускали раз или дважды в день только увидеть своего ребенка, все остальное время они были отдельно друг от друга. А в Америке это все было открыто.

Но я даже не ожидал, что еще меня удивит в заокеанских больницах. Таких удивительных потрясений было два. Первый – это музыка. Я видел музыкантов-волонтеров в больницах, которые дарили свое искусство маленьким пациентам. Они приходили со своими инструментами и просто ходили по палатам и играли людям красивые мелодии. Пациенты, находившиеся в сознании, очень тепло встречали музыкантов - улыбались, радовались, у них улучшалось настроение. Видно было, что они испытывают умиротворение. По словам американского коллеги, действительно отмечается, что когда играет музыка, то у пациентов нормализуется давление, стабилизируется дыхание, пульс, то есть, уменьшается уровень стресса и соответственно, улучшаются все остальные другие показатели. Потом я даже нашел научные исследования, которые подтверждают рассказанные мне сведения. Это второй момент, который я также хотел использовать в дальнейшем в своей работе.

И третий момент, который увидел там, касается общения детишек в больнице с животными. Например, периодически сюда приходит волонтер с собачкой, которой сделаны все прививки, чтобы максимально обезопасить детишек. Детки, подолгу находящиеся в больничных стенах, очень скучают по своим домашним питомцам, которых, понятное дело, нельзя привести в больницу. Но волонтер со специальной вакцинированной собачкой ходит по палатам, и любой ребеночек может на нее посмотреть, погладить, поиграть. Тут также снижается уровень стресса больного.

И это все просто перевернуло мою голову, мой разум! И я очень хотел сделать нечто подобное, что в моих силах, для больницы, в которой работаю, ну и предложить такое для других больниц Украины. И действительно, со временем мы открыли реанимации, есть такое достижение. Получилось поначалу и с музыкой, но, к сожалению, не прижилось.

- Что же помешало?

- Через соцсети мы рассказали об этом проекте и пригласили желающих стать музыкальными волонтерами. В течение двух месяцев, как мне помнится, волонтеры приходили к нам несколько раз. Причем, со стороны администрации была полная поддержка этой идеи – наш главврач был совсем не против. Я даже больше переживал за свое отделение реанимации. Но у нас две реанимации – наша, для деток от месяца до 18-ти, и реанимация новорожденных. Так родители новорожденных детей начали просить, чтобы музыканты приходили и к ним. И те откликнулись на просьбу. Но мои коллеги-врачи начали меня подкалывать: «Вот, тебе больше всех нужно, ты хочешь показухой заняться, ты метишь на место заведующего, хочешь его подсидеть...». Я стал чувствовать себя просто «белой вороной». И если проблему открытых реанимаций было решить сложно, но я все равно стремился этого добиться, то в данном случае сдался, решил: «Да ладно, что я буду этим заниматься?». Я же надеялся, что найдутся еще энтузиасты. А потом мне предложили подработку в другом месте, и я уже просто не успевал бы заниматься этим проектом, ведь надо было организовывать, уделять внимание добровольным музыкантам.

Связка «ковид - приговор смертельный» крепко вбита в наше подсознание

Сам Сильковский подхватил коронавирус в начале лета.

- Я нормально перенес заболевание, хотя было не такое уж легкое течение болезни. Но важно то, что я спокойно это воспринял. Постоянно контролировал свою температуру и сатурацию, видел, что все проходит стабильно. И так как обычно успокаиваю других людей, старался и сам не драматизировать ситуацию. Я сейчас общаюсь со многими людьми: мне пишут и звонят, и я понимаю, что у очень большого количества людей основная проблема - это паника. Только чуть температура поднялась, они кашлянули два раза – и у них сразу паника, они начинают пить все подряд и это не приносит им пользы. Большинство тех, с кем общаюсь, и кто прислушивается к моим советам, нормально переносят болезнь. А есть люди, которые пообщаются со мною, потом еще с кем-то и еще с кем-то и начинают метаться, и я вижу, что у них чаще наступают осложнения. Потому мои советы просты – надо, по возможности, гулять, дышать свежим воздухом, наблюдать за природой, слушать хорошую музыку, смотреть спокойные, позитивные фильмы.

- Кстати, какая музыка поднимала настроение вам?

- А вот музыку я не слушал. Я в ней не очень разбираюсь, да и у меня пятеро детей, потому трудно было бы вписать наслаждение музыкальными произведениями в большой семье. Когда они все собирались дома, то было слишком шумно, что для больного человека тоже не очень хорошо, потому я выходил гулять. Вроде как получалось вынужденно, однако сработало в плюсе.

Советам Павла Сильковского, и, видимо, не только по поводу коронавируса, внемлют. Потому что под его постом в Фейсбуке немало восторженных откликов: «Доктор, вы - удивительный! Если кто-то захочет увидеть врача от Бога, я знаю, где его искать» (Людмила Михалевская), «Врачи, которые смеются над этим, не способны учиться новому, и речь не только о врачах. Именно из-за таких людей разных профессий мы застряли на сто лет» (Мария Войтович), «Увы, на собственном примере убедилась, что связка «ковид - приговор смертельный» с весны крепко вбита в наше подсознание. При появлении похожих на ОРВИ симптомов, сразу все «рацио» отказывает. И начинаешь хвататься за все лекарства из аптечки. Стыдно, но мне 3 дня понадобилось, чтоб очнуться. Правда и симптоматика была легкой и вообще, тест не делала... Но страх да, был...» (Ирина Микитюк), «Заинтересовалась вашим подходом! Это все работает! Потому что человек - не только тело, но и душа, а главное - дух! Когда это все приходит в гармонию, то тело начинает выздоравливать! Благодарю вас!» (Евгения Аристова), «Прекрасная идея! В процессе выздоровления так важны настрой и настроение... а еще - осознание того, что психологическое состояние пациента небезразлично врачу, как вот вам. Жаль, что коллеги не солидарны, будто они не болели никогда» (Анастасия Бачук).

Приходят благодарности за консультации и рекомендации и на Вайбер доктора.

- Я не помню такого в своей практике, чтобы температура, кашель и боли в спине вызвали у адекватного и уравновешенного человека такую панику, - объясняет Сильковский. – Причем, не тогда, когда уже действительно плохо. А еще тогда, когда все стабильно и контролируемо. И пока не знаю, что больше влияет на такое изменение поведения: собственно вирус или информационная атака, но то и другое одинаково опасны. Так же обидно, когда нелогичные решения власти, с якобы благими намерениями, запускают другие негативные процессы и ухудшают уровень благополучия граждан. Задача врачей и здравоохранения теперь - терпеливо объяснять свои логические шаги, иметь смелость снимать нелогичные запреты, успокаивать людей и правильно направлять на лечение. Трудно по 10 раз объяснять людям одно и то же. Но если это поможет им выздороветь, если сохранит от больницы, если удержит кровать тяжелому пациенту, то пусть. Такое время пришло и его нужно пережить. Уже много раз убедился, что большинству пациентов с ковидом требуются не лекарства, а психологическая поддержка.

Автор: Ирина Левченко

Фото предоставлены Павлом Сильковским + скрины со страницы в Фейсбуке