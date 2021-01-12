Инфекционист рассказала о побочных действиях вакцины от коронавируса у людей с филлерами

Американское общество дерматологической хирургии предупредило о потенциальных рисках вакцинации от коронавируса для людей с подкожными наполнителями (филлерами).

Об это написала врач-инфекционист Ольга Голубовская в Фейсбук.

Она объяснила, что такая связь не является чем-то необычным, поскольку другие вакцины, в том числе и от гриппа, иногда приводили к воспалительным реакциям у людей с филлерами.

"В связи с этим, предупреждение о воспалительных явлениях, вызванных этим и другими иммунологическими триггерами, должно быть частью обычного информированного согласия", - написала она.

Голубовская сообщила, что подобный побочный эффект наблюдался при тестировании вакцины Moderna.

"Из 15 184 участников, получивших хотя бы одну дозу мРНК, у трех развился отек лица или губ, который предположительно был связан с кожным наполнителем. В группе плацебо не было сопоставимых воспалительных явлений", - сообщила врач.

Во всех случаях наполнитель был введен в сроки от двух недель до шести месяцев до вакцинации. Отек после введения вакцины наблюдался в течение двух дней и не был связан с серьезным побочным явлением.

"Разрешение воспалительных реакций, связанных с вакциной SARS-CoV-2, аналогично разрешению воспалительных реакций, связанных с кожными наполнителями после других иммунологических триггеров, которые включают не только вакцины, но и вирусные или бактериальные заболевания и стоматологические процедуры", - написала она, отметив, что обычно они легко контролируются лечебными процедурами и зачастую проходят сами по себе.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что Украина может не получить вакцину от COVID-19.