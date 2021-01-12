Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
После случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль: чего ждать Украине
После случая с Трампом соцсети начнут брать под контроль: чего ждать Украине
Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
Итоги дня 11 января: санкции США из-за "пленок Деркача" и тарифные протесты
Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло
Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник

Инфекционист рассказала о побочных действиях вакцины от коронавируса у людей с филлерами

Инфекционист рассказала о побочных действиях вакцины от коронавируса у людей с филлерами
00:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Американское общество дерматологической хирургии предупредило о потенциальных рисках вакцинации от коронавируса для людей с подкожными наполнителями (филлерами). 

Об это написала врач-инфекционист Ольга Голубовская в Фейсбук.

Она объяснила, что такая связь не является чем-то необычным, поскольку другие вакцины, в том числе и от гриппа, иногда приводили к воспалительным реакциям у людей с филлерами. 

"В связи с этим, предупреждение о воспалительных явлениях, вызванных этим и другими иммунологическими триггерами, должно быть частью обычного информированного согласия", - написала она.

Голубовская сообщила, что подобный побочный эффект наблюдался при тестировании вакцины Moderna.

"Из 15 184 участников, получивших хотя бы одну дозу мРНК, у трех развился отек лица или губ, который предположительно был связан с кожным наполнителем. В группе плацебо не было сопоставимых воспалительных явлений", - сообщила врач. 

Во всех случаях наполнитель был введен в сроки от двух недель до шести месяцев до вакцинации. Отек после введения вакцины наблюдался в течение двух дней и не был связан с серьезным побочным явлением.

"Разрешение воспалительных реакций, связанных с вакциной SARS-CoV-2, аналогично разрешению воспалительных реакций, связанных с кожными наполнителями после других иммунологических триггеров, которые включают не только вакцины, но и вирусные или бактериальные заболевания и стоматологические процедуры", - написала она, отметив, что обычно они легко контролируются лечебными процедурами и зачастую проходят сами по себе. 

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что Украина может не получить вакцину от COVID-19

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
02 Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом
03 Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
04 Байден любит скорость: в сети обсуждают санкции США против Дубинского и людей Деркача
05 Регина Тодоренко едва не погибла во время отдыха на Бали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены
Дистанционное обучение на карантине: сколько должны продолжаться уроки и перемены
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь