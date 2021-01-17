Как пережить лютые морозы: простые советы для всех

Синоптики прогнозируют, что до конца января в Украине продержится холодная и морозная погода. В такие дни очень важно беречь свой организм и не допускать переохлаждения. Вообще, если нет такой надобности, то в сильный мороз лучше и вообще не выходить из дома.

Если Вам все же нужно куда-то идти, то запомните эти важные правила:

Ни в коем случае не выходите из дому голодным. Организму нужно “топливо”, благодаря которому он сможет вырабатывать нужную энергию. Не забывайте пить горячий чай или кофе.

Также нужно постоянно двигаться. Стоя на остановке в ожидании своего транспорта, не стоит садиться на холодное, или просто стоять на месте - двигайтесь!

Перед выходом на улицу проверьте, чтобы ваша одежда была теплой и сухой. Не стоит одевать что-то обтягивающее, лучше обратить внимание на свободную одежду из натуральных материалов. Многослойность в одежде зимой только приветствуется. Перчатки, шапка, шарф - обязательные атрибуты для похода на улицу.

Больше всего влиянию мороза подвергаются уши, нос, щеки и пальцы, поэтому обратите внимание на их защиту.

Красота требует жертв, но не в этом случае. Все украшения лучше снять, ведь металл, из которых они сделаны, очень быстро остывает и может вызвать обморожение.

Пока вы находитесь на улице про курение лучше забыть. Никотин снижает циркуляцию крови в организме, что делает его более уязвимым для мороза.

Алкоголь не согревает, а только дает обманчивое ощущение тепла. Вы можете получить сильное обморожение незаметно, а это очень опасно.

Следите за своим самочувствием и берегите себя! Не забывайте носить защитную маску, в период морозов она выполняет даже две функции.

Ранее, “Телеграф” писал, что центр общественного здоровья МОЗ Украины назвал простые советы, которые помогут избежать переохлаждения зимой.