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Что нужно знать об изжоге: диетолог рассказал об основных причинах возникновения

Что нужно знать об изжоге: диетолог рассказал об основных причинах возникновения
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Изжога - это распространенный признак нарушения пищеварения, с которым сталкивается немало людей.

На своей странице в Инстаграме диетолог Светлана Фус решила ознакомить своих подписчиков основными причинами ее возникновения, ведь просто так она не появляется. На все есть свои причины.

Чаще всего изжога появляется у тех, кто нерегулярно питается или переедает. Кроме того, причиной изжоги могут быть и другие факторы, начиная от употребления определенных продуктов, появления ее в положении лежа и заканчивая болезнями пищеварительного тракта, которые требуют обязательного лечения.⁣⁣⠀

⁣Вобщем, основных причин возникновения изжоги, в принципе, две. Первая - слабость сфинктера и вторая - чрезмерная выработка желудком соляной кислоты. ⁣⁣А вот они могут появиться из-за определенных состояний:⁣⁣⠀

  • Нарушение режима питания, нерегулярные приемы пищи, употребление пищи на ходу, плохое пережевывание, переедание.⁣⁣⠀

  • Частое употребление «раздражающей» пищи - жареного, острого, жирного, кофеиносодержащих и сладких газированных напитков, свежей выпечки и др.⁣⁣⠀

  • Вредные привычки и факторы окружающей среды - курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс⁣⁣⠀

  • Прием некоторых медикаментов.⁣⁣⠀

  • Заболевания органов пищеварения - гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагальная рефлюксная и язвенная болезнь, заболевания желчевыводящей системы и поджелудочной железы . Указанное выше, как правило, провоцируют развитие этих заболеваний.⁣⁣⠀

  • Повышение внутрибрюшного давления, ношение тесной одежды, поднятие тяжелых предметов. Шансы, что кислотный рефлюкс и изжога разовьются, увеличиваются при ожирении. При повышенной массе тела возникает постоянно повышенное давление в брюшной полости и это ослабляет нижний сфинктер пищевода.⁣⁣⠀

  • Беременность - одна из причин развития изжоги у женщин.

Светлана отмечает, что бороться с изжогой медикаментами или народными средствами самостоятельно не следует. Хотя в аптеках есть много средств способных уменьшить симптомы заболевания их длительное применение может опасным для здоровья.

Если изжога возникает многократно и регулярно - это тревожный сигнал. В таком случае необходима обязательная консультация врача обследование и лечение причины изжоги.

Кроме того, при изжоге Светлана рекомендует забыть о переедании отказаться от физических нагрузок и положения лежа, ужинать 2-3 часа до сна и носить свободную одежду. Список продуктов, которые могут усиливать изжогу достаточно велик: из рациона нужно исключить жирные и жареные блюда, острые приправы и соусы, кофе, крепкий чай, шоколад, газированные напитки, кислые фрукты и овощи.

Ранее, “Телеграф” писал, что врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, чем чревато похудение после перенесенного коронавируса.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Изжога, Светлана Фус.
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