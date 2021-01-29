Нутрициолог объяснила, как организм реагирует на дефицит пищи

Многие девушки в погоне за идеальной фигурой мучают себя диетами, упражнениями, а иногда даже и голодают. Однако стоит ли игра свеч? Нутрициолог Ольга Черняк рассказала, что может происходить с организмом, когда он недополучает нужное ему количество пищи.

Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Инстаграме.

"Представьте. Наше тело — машина. Чтобы машина поехала — ей нужно топливо. Единственное топливо для нашего организма — это еда. Парень-заправщик — это мы. Что будет, если решим заправить машину на половину бака, но очень хотеть, чтобы проехала, как на полном? Она остановится" - пишет Черняк.

Часто бывает, что, резко желая “сесть на здоровое питание”, мы не даем телу энергии даже на работу основного обмена веществ, не говоря уже о работе остальных органов.

Итак, что же может происходить, когда тело резко стало недополучать пищи:

организм испытывает стресс, начинает искать резервные запасы энергии и находит их в мышцах. Человек худеет за счет мышечной массы, а не жира.

не получая достаточно микроэлементов с пищей, организм идет в "кладовочку" с запасами и истощает их.

от нехватки витаминов и минералов нарушаются работа обмена веществ, образования гормонов, работы нервной системы.

рано или поздно организм берет свое и происходит срыв. Человек хочет есть буквально все, что движется. Как следствие, переедание и хаотичный режим приема еды, нарушение в работе инсулина и лептина, которые напрямую отвечают за лишний вес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Cherniak • Nutritionist (@cherniak.olga)

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