Укрепляет капилляры, повышает иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами: диетолог рассказала о пользе лука

Лук - незаменимое средство на любой кухне, ведь для приготовления многих блюд он необходим. Однако лук стоит употреблять не только из-за того, что “в суп надо”, а еще и по той причине, что он является очень полезным овощем.

Об этом на своей странице в Инстаграм рассказала диетолог Светлана Фус.

Светлана отметила, что в луке находится огромное количество важных для организма веществ, которые и делают лук важным лекарственным растением. Среди них такие:

Кверцетин. Вещество из семейства флавоноидов, обладающее сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.⁣⁣⠀

Антоцианы . Подгруппа флавоноидов (антиоксиданты), которые придают некоторым видам лука фиолетовый или красный цвет. Чем больше флавиноидов-тем ярче и темнее цвет луковицы. Поэтому обычный желтый лук хороший, но фиолетовый лучше.⁣⁣⠀

Соединения органической серы, например, аллицин . Это он придает им резкий запах и вкус, обладает антибактериальным и антигрибковым действием.⁣⁣⠀

Фруктаны - полимеры фруктозы, которые не перевариваются нашими ферментами и становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника (особенно бифидо и лактобактерий).⁣⁣⠀

Сапонины – растительные гликозиды. Они обладают противозапорными свойствами и снижают холестерин.⁣⁣⠀

Диетолог сообщила, что лук - прекрасное средство для профилактики многих болезней. Его модно использовать для облегчения боли в горле, при простуде. Кроме этого, лук поможет снизить уровень холестерина в крови и предотвращает атеросклероз.⁣⁣⠀

Плюс ко всему, лук повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника. Также, лук обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, повышает иммунитет.

Но следует помнить, что в сыром виде его не рекомендуется употреблять людям с болезнями ЖКТ (гастрит, язва желудка), так как это может вызвать раздражение слизистой.⁣⁣⠀

Ранее, “Телеграф” писал, что Светлана Фус рассказала, почему гранат считается одним из самых полезных фруктов для здоровья.