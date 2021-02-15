Помогла не вакцинация: эксперт объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в США

Несмотря на то, что в США уже 38 миллионов человек получили по крайней мере первую дозу вакцины от COVID-19, эксперты высказывают мнение, что снижение роста числа новых случаев болезни происходит по другим причинам.

Об этом пишет CNN.

"Это то, что мы делаем правильно: соблюдаем дистанцию, носим маски, не путешествуем и не общаемся с другими в помещениях", - сказал в воскресенье доктор Том Фриден, бывший директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В США в настоящее время падает число случаев инфицирования коронавирусом. За последнюю неделю среднее число новых инфицированных за сутки держится на уровне 100 тысяч человек, что значительно ниже 250 тысяч в начале января.

Директор CDC доктор Рошель Валенски, заявила, что хоть видеть подобное снижение приятно, но стоит учитывать, что падение происходит "с необычайно высокой точки".

В связи с этим она подчеркнула, что все жители должны взять на себя ответственность и соблюдать правила эпидемической безопасности, чтобы ограничить возможности для распространения вируса.

Как сообщалось ранее, рандомные исследования показали, что каждый второй украинец уже может иметь антитела к коронавирусу.