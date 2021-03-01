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Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Кашель, одышка, температура: доктор Комаровский рассказал, как распознать воспаление легких

Кашель, одышка, температура: доктор Комаровский рассказал, как распознать воспаление легких
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Настала весна и теперь температура на улице будет подниматься все выше и выше. Однако в первый месяц стоит быть осень острожным, чтобы не подхватить какую-либо болезнь. Коронавирус само собой не нужно, однако, помимо этого, есть и грипп, ОРВИ и пневмония, которые легко подхватить во время перепадов температуры.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал о признаках, позволяющих заподозрить развитие воспаления легких.

Евгений Олегович отмечает, что знание этих признаков необходимо не для того чтобы вы сами ставили себе диагноз, а для того чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью.

Признаки, которые указывают на развитие воспаления легких:

  • кашель стал главным симптомом болезни,

  • ухудшение после улучшения или любая простудная болезнь, длящаяся более 7 дней,

  • невозможно глубоко вдохнуть, каждая такая попытка приводит к приступу кашля,

  • выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ,

  • одышка при невысокой температуре тела,

  • при высокой температуре совсем не помогает парацетамол или ибупрофен.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал о самых эффективных и неэффективных способах повышения иммунитета.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Пневмония, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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