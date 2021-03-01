Кашель, одышка, температура: доктор Комаровский рассказал, как распознать воспаление легких

Настала весна и теперь температура на улице будет подниматься все выше и выше. Однако в первый месяц стоит быть осень острожным, чтобы не подхватить какую-либо болезнь. Коронавирус само собой не нужно, однако, помимо этого, есть и грипп, ОРВИ и пневмония, которые легко подхватить во время перепадов температуры.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал о признаках, позволяющих заподозрить развитие воспаления легких.

Евгений Олегович отмечает, что знание этих признаков необходимо не для того чтобы вы сами ставили себе диагноз, а для того чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью.

Признаки, которые указывают на развитие воспаления легких:

кашель стал главным симптомом болезни,

ухудшение после улучшения или любая простудная болезнь, длящаяся более 7 дней,

невозможно глубоко вдохнуть, каждая такая попытка приводит к приступу кашля,

выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ,

одышка при невысокой температуре тела,

при высокой температуре совсем не помогает парацетамол или ибупрофен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал о самых эффективных и неэффективных способах повышения иммунитета.