Как быстро похудеть в ногах: тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассказала, что нужно делать

Быстро похудеть мечтает, наверное, каждая девушка. Уже заканчивается первый месяц весны, и не за горами лето, а там, пляж, и конечно же девушки хотят блистать фигурой, а не прятаться под полотенцем и парео.

Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм посвятила один из своих постов теме быстрого похудения, а именно как похудеть в ногах и бедрах, а еще на попе и чуть-чуть на животе.

Марина отмечает, что перед тем, как начать худеть в ногах, нужно понять простую вещь: не получится худеть исключительно локально, в каком-то одном месте – ногах или бедрах. Придется сбрасывать вес, и возвращать стройность всему телу.

Боржемская написала несколько важных пунктов, которые нужны всем, и не только худеющим:

Очень важно много ходить. А еще лучше по ступенькам. Включите в свои занятия плаванье.

Исключить газированные напитки и магазинные соки.

Высыпаться. Ложиться и вставать в одно и то же время. Сон для женщины – залог красоты.

Не употреблять сладкое. Заменить на полезные домашние сладости.

Если вы стремитесь похудеть в ногах, то важно сосредоточиться на сжигании подкожной жировой прослойки и борьбе с целлюлитом, который как раз и атакует ноги, бедра и попу.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как избавиться от целлюлита. Тренер на своей странице в Инстаграме написала, что является причиной появления некрасивых сморщиваний, и что нужно делать, чтобы от них избавится.