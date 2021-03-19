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Как быстро похудеть в ногах: тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассказала, что нужно делать

Как быстро похудеть в ногах: тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассказала, что нужно делать
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Быстро похудеть мечтает, наверное, каждая девушка. Уже заканчивается первый месяц весны, и не за горами лето, а там, пляж, и конечно же девушки хотят блистать фигурой, а не прятаться под полотенцем и парео. 

Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм посвятила один из своих постов теме быстрого похудения, а именно как похудеть в ногах и бедрах, а еще на попе и чуть-чуть на животе.

Марина отмечает, что перед тем, как начать худеть в ногах, нужно понять простую вещь: не получится худеть исключительно локально, в каком-то одном месте – ногах или бедрах. Придется сбрасывать вес, и возвращать стройность всему телу. 

Боржемская написала несколько важных пунктов, которые нужны всем, и не только худеющим:

  • Очень важно много ходить. А еще лучше по ступенькам. Включите в свои занятия плаванье.

  • Исключить газированные напитки и магазинные соки.

  • Высыпаться. Ложиться и вставать в одно и то же время. Сон для женщины – залог красоты.

  • Не употреблять сладкое. Заменить на полезные домашние сладости.

Если вы стремитесь похудеть в ногах, то важно сосредоточиться на сжигании подкожной жировой прослойки и борьбе с целлюлитом, который как раз и атакует ноги, бедра и попу.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как избавиться от целлюлита. Тренер на своей странице в Инстаграме написала, что является причиной появления некрасивых сморщиваний, и что нужно делать, чтобы от них избавится.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Похудение, Тренер, Марина Боржемская.
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