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"Возьми за привычку". Анита Луценко рассказала о невероятно полезном утреннем ритуале

"Возьми за привычку". Анита Луценко рассказала о невероятно полезном утреннем ритуале
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф

Оказывается, простой стакан воды может помочь чувствовать себя намного лучше и даже сможет улучшить настроение. 

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко помогает своим подписчикам заботиться о своем здоровье. На своих страницах в соцсетях она периодически делится различными советами по питанию и публикует эффективные упражнения для похудения и поддержания фигуры.

Один из своих постов Анита посвятила очень полезному утреннему ритуалу - выпиванию стакана воды сразу после пробуждения. Вода поможет стимулировать деятельность иммунной системы и вывести из организма погибшие клетки. 

Для просчета количества воды, которое нужно выпивать в день, на 1 кг массы тела должно приходиться 40 мл воды (без учета кофе и чая). Чтобы вычислить нужное количество, стоит ориентироваться на формулу: вес × 40 мл = суточная норма. Из неё 50% попадает в организм в чистом виде, а 50% — в составе продуктов.

 
 
 
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Публикация от Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)

Ранее, "Телеграф" писал, что фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала,  как ухаживать за собой по утрам.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 161

Все по теме:

Вода, Питание, Здоровье, Анита Луценко.
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