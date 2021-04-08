"Возьми за привычку". Анита Луценко рассказала о невероятно полезном утреннем ритуале

Оказывается, простой стакан воды может помочь чувствовать себя намного лучше и даже сможет улучшить настроение.

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко помогает своим подписчикам заботиться о своем здоровье. На своих страницах в соцсетях она периодически делится различными советами по питанию и публикует эффективные упражнения для похудения и поддержания фигуры.

Один из своих постов Анита посвятила очень полезному утреннему ритуалу - выпиванию стакана воды сразу после пробуждения. Вода поможет стимулировать деятельность иммунной системы и вывести из организма погибшие клетки.

Для просчета количества воды, которое нужно выпивать в день, на 1 кг массы тела должно приходиться 40 мл воды (без учета кофе и чая). Чтобы вычислить нужное количество, стоит ориентироваться на формулу: вес × 40 мл = суточная норма. Из неё 50% попадает в организм в чистом виде, а 50% — в составе продуктов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)

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