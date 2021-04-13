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"Сделаем живот мечты?": Марина Боржемская поделилась советами, которые помогут преобразить пресс

"Сделаем живот мечты?": Марина Боржемская поделилась советами, которые помогут преобразить пресс
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Лето все ближе и ближе. Поэтому тем, кто еще не начал готовиться к пляжному сезону, пора уже начинать.

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская решила помочь и дала несколько советов для плоского живота, которому позавидует любой спортсмен. Она напоминает, что чтобы живот был плоским, нужно регулярно заниматься и правильно питаться.

"Эти не сложные упражнения, при регулярном применении, красиво преобразят ваш животик" - говорит тренер.

Упражнения от Марины Боржемской:

  • Бег на месте с поднятием колен. Руки перед собой. Бегая на месте, коленом необходимо дотронуться до ладошки. Время выполнения – 1 минута.

  • Взмах ногой. Поочередно, необходимо круговым движением «вверх – вправо» правой ногой сделать 15 взмахов и движением «вверх – влево» левой ногой тоже 15 взмахов. Руки на поясе или в стороны. Время - 1 минута.

  • Втягивание живота. Руки на бедра. Колени немного согнуты. На выдохе втягиваем живот, на счёт 5 в исходное положение. Время – 1 минута.

  • Планка. Что может быть лучше планки? Встаем сначала на колени, опираясь на руки. Затем колени вытягиваем и стоим на вытянутых руках в течение 30 секунд.

"Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы

Кроме того, в похудении большое значение имеет питание. Марина дала несколько советов и по этому поводу. Нужно улучшить работу ЖКТ, отказаться от употребления алкоголя и табака, а еще исключить жирное и сладкое. А вообще питание для плоского живота должно включать:

  • Продукты, содержащие клетчатку. Благодаря им можно очистить кишечник от продуктов распада и наладить работу пищеварительной системы. Включите в меню крупы, бобовые и овощи.

  • Свежие фрукты. Употребляйте их отдельно в качестве перекуса. Лучше всего отдавать предпочтение цитрусам, яблокам и грушам.

  • Белковые продукты. Без них невозможен нормальный обмен веществ. Включайте в меню нежирную рыбу, мясо курицы, яичные белки, орехи и т.д.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что своими упражнениями для идеального пресса поделилась и тренер Анита Луценко. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Похудение, Пресс, Тренер, Марина Боржемская.
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