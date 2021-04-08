"Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы

Ко же из девушек не хочет похвастаться красивой и упругой попой, особенно загорая на пляже летом. В 21 веке даже иногда складывается такое впечатление, что девушки больше внимания уделяют именно упругим ягодицам, чем прессу или ногам.

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская тоже это понимает и поэтому на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку эффективных упражнений, которые помогут сделать вашу попу упругой и красивой.

"Чтобы себе нравиться и, чтобы всех поразить на пляже летом, конечно" - комментирует Марина.

Приседания

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на талии. Не отрывая ступни от пола, начинайте приседать, как можно глубже. Немного задержитесь в положении сидя и начинайте медленно возвращаться обратно. Делайте три подхода от 10 - 30 приседаний.

Выпады

Ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу, руки на талии, спина прямая. Сделайте большой шаг вперед: бедро должно быть перпендикулярно голени и параллельно полу, у вас должен образоваться угол в 90 градусов. Колено другой ноги почти касается пола, но все же не дотрагивается до поверхности. Вернитесь в исходное положение. Делайте три подхода по 10-20 выпадов на каждую ногу.

Махи стоя

Встаньте прямо возле стены или спинки стула. Руками возьмитесь за спинку или обопритесь на стену. Натягивая носок на себя, медленно отводите ногу назад как можно выше, после чего также не спеша опускайте ногу в исходное положение. Каждый мах выполняется на вдох, а возвращение к изначальной позиции на выдох. Делайте три подхода по 10-30 махов на каждую ногу.

Поднимание ягодиц из положения лежа (или ягодичный мостик)

Лягте на спину, ноги согните в коленях, руки положите вдоль корпуса. С усилием поднимайте бедра на вдохе вверх, напрягая ягодицы и ноги. Помните, лопатки и верхняя часть спины не должны подниматься. На выдохе медленно опускайтесь в исходное положение, но попой пола не касайтесь она должна оставаться немного на весу. Делайте три подхода по 20-30 повторений.

Махи лежа

Встаньте на колени, обопритесь на руки, согнутые в локтях (кисти лежат на полу). Упражнение так же можно выполнять и с опорой на прямые руки. Сделайте мах прямой ногой назад, как бы стараясь дотянуться пяткой до потолка. Медленно опустите ногу в исходное положение. Делайте три подхода по 20- 30 повторений на каждую ногу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как ухаживать за собой по утрам. Тренер поделилась действенными способами, которые помогут зарядить весь день бодростью.