Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
Драка не может быть неизбежна: Зеленский предложил Путину встретиться (видео)
Драка не может быть неизбежна: Зеленский предложил Путину встретиться (видео)
"Пипл схавает, мы же топ-клубы". Почему создатели Суперлиги поступают лицемерно и причем в этой истории киевское "Динамо"
"Пипл схавает, мы же топ-клубы". Почему создатели Суперлиги поступают лицемерно и причем в этой истории киевское "Динамо"
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки

Женщина за время карантина сбросила половину своего веса: фото до и после похудения

Женщина за время карантина сбросила половину своего веса: фото до и после похудения
00:43 Сегодня Телеграф скриншот

34-летняя Карла Фитцджеральд из Дублина (Ирландия) за последние 14 месяцев сбросила половину своего веса – 68 килограмм.

Об этом пишет британская ежедневная газета "Daily Mail" в понедельник, 19 апреля.

Издание пишет, что Фитцджеральд начала свой путь по снижению веса в январе прошлого года и успешно сбросила половину веса во время карантина после того, как всю жизнь боролась со своим весом. При этом она вела "невероятный фотодневник, чтобы поддерживать свою мотивацию".

Она сказала: "Я решила, что готова начать свой путь по снижению веса в январе прошлого года после прохождения некоторой терапии, которая могла мне помочь.

Ирландия_похудение

"Сколько себя помню, я боролась со своим весом и беспорядком в еде. Я пробовала каждую диету под солнцем, но ничего не меняло. До похудания мне поставили диагноз "пищевая зависимость". Я постоянно думала о том, откуда будет мой следующий кусок еды, даже когда я ела. В перерывы на обед я выходила с работы и ела тысячи калорий. Каждый день я потребляла от 3000 до 5000 калорий… Если бы у меня не было еды на вынос, я бы набивала себя огромными порциями пасты, начо и просто действительно мясистой и калорийной пищей", - рассказала женщина.

Ирландия_похудение_4

Карла Фитцджеральд также ведет свой канал в YouTube, который назвала "HalfofCarla" (половина Карлы -ред.).

Вместе с тем, она отметила, что после последнего сеанса терапии поняла, что "мое тело - не враг, и почувствовала себя готовой изменить свою жизнь к лучшему".

"Итак, я была готова похудеть окончательно и начала свою диету с ограничением калорий, при которой я испытывала дефицит калорий и гуляла по часу каждый день", - рассказала Фитцджеральд.

Девушка похудела менее, чем за два года и кардинально изменила свою жизнь (Фото)

По ее словам, она осознавала, насколько она велика, и какое-то время даже пыталась принять свои размеры, но в итоге у нее это не получалось.

Ирландия_похудение_5

Карла добавила: "Я никогда не знала, что значит быть стройной, поэтому я не знала, насколько сложной была моя жизнь из-за моего размера, пока я не похудела, и это было уже не сложно".

Газета пишет, что Карла, работающая менеджером социального предприятия, выжала все возможное из плохой ситуации с изоляцией из-за коронавируса, и сумела сбросить большую часть своего веса за это время.

Ирландия_похудение_3

Она рассказала, что, хотя она была готова похудеть несмотря на изоляцию, ситуация позволила ей оставаться дома, сосредоточиться и создать для себя здоровый распорядок дня.

Карла сказала: "У меня было много побед с моей потерей веса. Я помню, как в первый раз я смогла скрестить ноги и впервые смогла надеть носки стоя. Моя кожа начала светиться, мои глаза стали ярче, а волосы стали более блестящими".

Она также добавила, что достижение целевого веса произошло так быстро, что было трудно привыкнуть к тому, какой она стала сейчас. "Я все еще в шоке, когда вижу свое отражение", - сказала женщина.

Как сообщалось, известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская рассказывает, как правильно похудеть, соблюдать питание, что можно и что нельзя, о пользе и вреде продуктов, а также и об эмоциональной стороне похудения. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

Все по теме:

Похудение, Ирландия, Карантин, Карла Фитцджеральд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
02 "Продолжают прибывать": министр рассказал, сколько российских военных будет на границе Украины через неделю (видео)
03 "Ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали": журналистка прокомментировала новые скандалы "слуг народа"
04 До домов осталось несколько метров: провал грунта на Львовщине растет с каждым часом
05 Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Отработал всего 4 дня из 19: &quot;Укрпочта&quot; отреагировала на скандал с увольнением резервиста
Отработал всего 4 дня из 19: "Укрпочта" отреагировала на скандал с увольнением резервиста
&quot;Двойные стандарты&quot;: Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ
"Двойные стандарты": Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ
Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь