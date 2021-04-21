Женщина за время карантина сбросила половину своего веса: фото до и после похудения

34-летняя Карла Фитцджеральд из Дублина (Ирландия) за последние 14 месяцев сбросила половину своего веса – 68 килограмм.

Об этом пишет британская ежедневная газета "Daily Mail" в понедельник, 19 апреля.

Издание пишет, что Фитцджеральд начала свой путь по снижению веса в январе прошлого года и успешно сбросила половину веса во время карантина после того, как всю жизнь боролась со своим весом. При этом она вела "невероятный фотодневник, чтобы поддерживать свою мотивацию".

Она сказала: "Я решила, что готова начать свой путь по снижению веса в январе прошлого года после прохождения некоторой терапии, которая могла мне помочь.

"Сколько себя помню, я боролась со своим весом и беспорядком в еде. Я пробовала каждую диету под солнцем, но ничего не меняло. До похудания мне поставили диагноз "пищевая зависимость". Я постоянно думала о том, откуда будет мой следующий кусок еды, даже когда я ела. В перерывы на обед я выходила с работы и ела тысячи калорий. Каждый день я потребляла от 3000 до 5000 калорий… Если бы у меня не было еды на вынос, я бы набивала себя огромными порциями пасты, начо и просто действительно мясистой и калорийной пищей", - рассказала женщина.

Карла Фитцджеральд также ведет свой канал в YouTube, который назвала "HalfofCarla" (половина Карлы -ред.).

Вместе с тем, она отметила, что после последнего сеанса терапии поняла, что "мое тело - не враг, и почувствовала себя готовой изменить свою жизнь к лучшему".

"Итак, я была готова похудеть окончательно и начала свою диету с ограничением калорий, при которой я испытывала дефицит калорий и гуляла по часу каждый день", - рассказала Фитцджеральд.

По ее словам, она осознавала, насколько она велика, и какое-то время даже пыталась принять свои размеры, но в итоге у нее это не получалось.

Карла добавила: "Я никогда не знала, что значит быть стройной, поэтому я не знала, насколько сложной была моя жизнь из-за моего размера, пока я не похудела, и это было уже не сложно".

Газета пишет, что Карла, работающая менеджером социального предприятия, выжала все возможное из плохой ситуации с изоляцией из-за коронавируса, и сумела сбросить большую часть своего веса за это время.

Она рассказала, что, хотя она была готова похудеть несмотря на изоляцию, ситуация позволила ей оставаться дома, сосредоточиться и создать для себя здоровый распорядок дня.

Карла сказала: "У меня было много побед с моей потерей веса. Я помню, как в первый раз я смогла скрестить ноги и впервые смогла надеть носки стоя. Моя кожа начала светиться, мои глаза стали ярче, а волосы стали более блестящими".

Она также добавила, что достижение целевого веса произошло так быстро, что было трудно привыкнуть к тому, какой она стала сейчас. "Я все еще в шоке, когда вижу свое отражение", - сказала женщина.

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