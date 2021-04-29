Чтобы не обострились хронические болезни: диетолог назвала главное правило майских застолий

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05:32 Сегодня Телеграф

При смене рациона питания, во время выхода с Великого поста стоит не спешить с введением очень жирной и жареной пищи. Тяжелые для желудка продукты стоит вводить постепенно. 

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала врач-радиолог и диетолог Ирина Дюжник.

По ее словам на Великом посте верующие питаются в преимуществе растительной пищей. Следовательно, организм перестраивается под нее и производит подходящие ферменты для переваривания и усвоения.

Этот момент стоит учитывать, когда пост закончится и менять рацион постепенно без резких срывов.

В случае резкого перехода на жирную пищу, сдобу и алкоголь может обостриться ряд хронических болезней либо развиться новая, поскольку организму понадобится резко произвести огромное количество ферментов.

"Помните: продукты нужно вводить по чуть-чуть", — подчеркнула врач.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Шашлыки без последствий: советы диетолога, которые пригодятся каждому перед майскими праздниками.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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