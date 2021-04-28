Создатель вакцины от коронавируса поделился обнадеживающим прогнозом для Европы

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Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф

Уже этим летом коронавирус в Европе может пойти на спад благодаря коллективному иммунитету и вакцинации.

Об этом заявил сегодня, 28 апреля, глава немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Сахин, передает DW.

По его словам, точный порог, необходимый для достижения достаточного уровня иммунизации, все еще обсуждается. Однако уже есть данные, что уровень выше 70% значительно нарушит передачу вируса среди населения. Скорее всего, пандемия в Европе пойдет на спад уже к августу.

Сахин также говорит, что коллективный иммунитет изначально не будет включать детей, ведь прививки от ковида делают людям старше 16-ти.

Ранее мы сообщали, что введенный властями Киева в начале апреля фактический локдаун не имеет отношения к снижению количества занятых койко-мест больными коронавирусом и людей с подозрением на него.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Европа, Иммунитет, Коронавирус.
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