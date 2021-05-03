Не получается похудеть к лету? Эксперт на примере объяснил главную ошибку

У нас всегда найдутся некоторые причины, почему нам не удается похудеть, даже если стараемся ограничивать себя в еде или перечислять калории. А, кроме того, существуют ошибки при похудении, свойственные большинству желающих сбросить лишний вес.

Что часто мешает похудеть, объяснил на примере фитнес-тренер и эксперт по питанию Артем Бессмертный на своей странице в Инстаграме.

"Давайте возьмём для примера Ленку и Светку.

Ленка просыпается в 6 утра, идёт пьёт водичку, после делает 20 минут Любого вида кардио, дети с мужем еще дрыхнут и не мешают.

Далее душ, после она готовит завтрак, причём она знает, что будет у неё лежать на тарелке, поэтому она не мечется по кухне с вопросом "а чё мне съесть", она не сидит по пол часа в приложении для подсчета калорий, потому как скопировала вчерашний завтрак и досвидос. Далее, она взяла заранее приготовленные лоточки с едой на работу, чтобы не париться "А что мне съесть в обед". Опять же, если рацион вчерашний изменился, то на уровне замены курицы на индюшку или гречки на пюрешку, а это тупо поменять за 2-3 минуты в приложении дневника.

Далее, после работы забирает малых с садика/школы, приходит домой, насыпает еду малым и идёт делать тренировку (пофиг где, дома, в зале, где угодно). Далее ужин, секас с мужем, если повезёт и сил хватит, айлюлю в постельку до 11:00.

А теперь Светка. Просыпается в 6 утра, начинает быстро метаться по дому, собирать малых в садик/школу, мужа на работу. На оставшееся время быстро засовывает бутерброд в рот. На работе только думает про еду, постоянные мысли "чё сожрать" или "где сожрать". На перерыве бегом в магаз за полуфабрикатом или в столовке, что дадут то и съела. Мало того, что поедает кучу скрытых жиров, горку соли и сахара, разрушая водносолевой баланс, так и в приложение наугад запишет + бжу скачет (и кучу гемора для определения продуктов). После работы приходим опять же голодной, мысли только о еде, усталость от нехватки углей и энергии (калорий), привет холодильник. После ужина включается седативный эффект и хочется спать, Но явно НЕ тренироваться!!!

В итоге, дети спят, а Светка сериал досматривает, которые важнее сна и режима + каждые 10-20 минут в течении дня, сидим в инстаграм рассматривая очередную жопу в стрингах, в надежде найти супер диету "Как не меняя свой образ жизни, стать прЫнцессой с талией".

Два одинаковых человека, Разное Отношение к Себе И Своим Целям (и сила воли тут до одного места)!"

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