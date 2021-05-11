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Обязательный компонент домашней аптечки: доктор Комаровский рассказал, как восполнять потери жидкости в организме

Обязательный компонент домашней аптечки: доктор Комаровский рассказал, как восполнять потери жидкости в организме
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный украинский врач Евгений Олегович Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказывает не только о том, как лечить и воспитывать деток, но и помогает взрослым. 

Очень часто, когда человек болеет и у него держится высокая температура, организм теряет большое количество жидкости и может случиться обезвоживание. Чтобы такого не случилось используют такой метод лечения как регидратационная терапия или регидратация.

"Регидратирующие средства для перорального приема должны быть обязательным компонентом домашней аптечки" - говорит доктор Комаровский.

Существуют два главных способа регидратации — внутривенный, когда необходимые растворы вводят в вену посредством капельницы, и пероральный — когда необходимые растворы человек получает через рот в виде раствора, который делается их порошка, таблетки или гранулы. В его состав все необходимые организму вещества. 

К своему посту в Инстаграме Евгений Олегович прикрепил снимок, на котором показал рецепт от ВОЗ для приготовления раствора для регидратации в домашних условиях.  

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как не допустить осложнений COVID-19. Доктор сообщил, что нужно делать, чтобы не попасть в больницу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Аптечка, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, Регидратация.
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