Обязательный компонент домашней аптечки: доктор Комаровский рассказал, как восполнять потери жидкости в организме

Популярный украинский врач Евгений Олегович Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказывает не только о том, как лечить и воспитывать деток, но и помогает взрослым.

Очень часто, когда человек болеет и у него держится высокая температура, организм теряет большое количество жидкости и может случиться обезвоживание. Чтобы такого не случилось используют такой метод лечения как регидратационная терапия или регидратация.

"Регидратирующие средства для перорального приема должны быть обязательным компонентом домашней аптечки" - говорит доктор Комаровский.

Существуют два главных способа регидратации — внутривенный, когда необходимые растворы вводят в вену посредством капельницы, и пероральный — когда необходимые растворы человек получает через рот в виде раствора, который делается их порошка, таблетки или гранулы. В его состав все необходимые организму вещества.

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К своему посту в Инстаграме Евгений Олегович прикрепил снимок, на котором показал рецепт от ВОЗ для приготовления раствора для регидратации в домашних условиях.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как не допустить осложнений COVID-19. Доктор сообщил, что нужно делать, чтобы не попасть в больницу.